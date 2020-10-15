Всенародный опрос в день выборов: назван второй вопрос к украинцам

Президент Владимир Зеленский раскрыл второй вопрос, на который 25 октября смогут ответить граждане в рамках совмещенного с выборами всеукраинского опроса.
Соответствующее видеообращение появилось в соцсетях главы государства.
Вопрос звучит так: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?".
Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из пяти 5 важных вопросов.
Накануне Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса, который планируют провести в день выборов.
В тот же день Комитет избирателей Украины заявил, что проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу.
Однако в Офисе президента пояснили, что предложенный Зеленским всеукраинский опрос 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.