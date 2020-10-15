Всенародный опрос в день выборов: назван второй вопрос к украинцам

15 октября 2020 г. 10:40
Источник: УНИАН
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Президент Владимир Зеленский раскрыл второй вопрос, на который 25 октября смогут ответить граждане в рамках совмещенного с выборами всеукраинского опроса. 

Соответствующее видеообращение появилось в соцсетях главы государства. 

Вопрос звучит так: "Поддерживаешь ли ты создание на Донбассе свободной экономической зоны?". 

Напомним, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из пяти 5 важных вопросов.

Накануне Зеленский назвал первый вопрос из всеукраинского опроса, который планируют провести в день выборов.

В тот же день Комитет избирателей Украины заявил, что проведение опросов в день голосования противоречит Избирательному кодексу.

Однако в Офисе президента пояснили, что предложенный Зеленским всеукраинский опрос 25 октября, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий.

 

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