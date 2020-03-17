Всеукраинский карантин. Какие объекты закрываются с 18 марта в Харькове, а какие будут работать?

На срочное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям городского совета некоторые чиновники приходят в защитных масках. В помещениях мэрии расставлены антисептики, чтобы обрабатывать руки. Работники горсовета также в масках. После внедрения строгого карантина по всей Украине государственные служащие, от которых зависят важные вопросы с документами и предоставления услуг гражданам, будут работать, говорят харьковские чиновники.

Коммунальщиков обязательно доставят на работу. Они будут работать в штатном режиме.

Игорь Терехов, вицэ-мэр Харькова:

Полностью отработать вопросы, чтоб у нас мусор вывозился так же, как и до сих пор, по графику (мы понимаем, что много людей остается дома), будет особенного много бытового мусора, поэтому отработайте логистику вывоза твердых бытовых отходов.

Объекты розничной торговли продуктами питания и АЗС продолжают работать в штатном режиме. Как и аптеки, банки, страховые компании и магазины, продающие средства гигиены. Остальные заведения - под замком.

Виктория Китайгородская, дир. Деп. административных услуг и потребительского рынка:

Забороняється з 00.01 з 18 березня 2202 року по 3 квітня роботу субєкітв господарювання, яка передбачає прйимання відвідувачів, закладів громадського харчування, торговельно-розважальних центрів, фітнес-центрів, закладів культури, торгівельного і побутового обслуговування населення. Крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами зв'язку, банківської та страхової діяльності.

Кафе, бары, рестораны и другие заведения в Харькове смогут работать до 3 апреля только при условии доставки еды клиентам.

На сегодня в Украине выявлено 7 случаев заболевания коронавирус, 2 из них - в городе Киев.

В Харькове и области - ни одного. В мэрии анонсировали закупку экспресс-тестов для выявления опасной инфекции и приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких. 18 марта депутаты городского совета собираются на внеочередную сессию. Главный вопрос - борьба с распространением коронавируса в городе.