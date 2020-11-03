Вслед за Харьковом некоторые районы области ввели дистанционное обучение

Школы в некоторых районах области, вошедших в «оранжевую» зону, ввели дистанционное обучение. Об этом сообщили в Департаменте науки и образования ХОГА.

«В обычном режиме сейчас работают учреждения среднего образования в 27 районах, городах и ОТГ области. На территории 7 административных единиц дистанционную и смешанную форму обучения ввели отдельные заведения. Еще в 8 районах (городах, ОТГ) в обычном режиме занимаются ученики 1-4 классов, а учащиеся 5-11 - дистанционно или на смешанной форме», - привели данные в департаменте.

Так, вывести на обучение только младшие классы, а старшеклассников перевести на «дистанционку» и смешанную форму обучения решили в Зачепиловском и Первомайском районах, Малиновской, Малоданиловской, Зачепиловской и Песочинской ОТГ, а также городе Купянске. Все эти административные единицы - в «оранжевой» зоне. На дистанционное обучение перевели 5-11 классы также в «красном» городе Харькове.

В двух районах области, вошедших в «красную» зону (Золочевском и Богодуховском), все школьники учатся дистанционно. Также на «дистанционку» перевели всех учеников в городе Первомайском, где отсутствует отопление в учебных заведениях.