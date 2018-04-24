ВСП наказал харьковскую судью за незаконные аресты майдановцев в 2014 году

Судью Червонозаводского районного суда города Харькова Олизаренко (Салайчук) Светлану Николаевну уволили за совершение существенного дисциплинарного проступка

Об этом сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия уволил судью за незаконные аресты активистов Евромайдана в феврале 2014 года.

Комиссия совета правосудия пришла к выводу, что в 2014 году судья Олизаренко вынесла незаконное решение об административном аресте на 15 суток лиц, которые 19 февраля 2014 года блокировали выезд из Академии внутренних войск на площади Восстания в Харькове.

«Высший совет правосудия приняла освободить Олизаренко (Салайчук) Светлану Николаевну с должности судьи Червонозаводского районного суда города Харькова на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - говорится в сообщении.