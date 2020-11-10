ВСП уволил харьковского судью

Высший совет правосудия сегодня, 10 ноября, на заседании принял решение об увольнении ряда судей Украины по общим обстоятельствам, а именно: в связи с подачей заявлений об отставке.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Так, на Харьковщине ВСП уволил главу Дзержинского районного суда города Харькова Александра Шестака с должности судьи в связи с подачей заявления об отставке.

Александр Шестак работал на должности судьи с 1990 года. Председателем Дзержинского районного суда он стал в 2009 году.

Шестак рассматривал дела чиновников горсовета, также в его рассмотрении находилось дело по обвинению судьи этого же суда Сергея Лазюка, которого подозревали в получении взятки в 2016 году.