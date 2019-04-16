ВСП уволил в отставку харьковского судью

Высший Совет правосудия уволил в отставку судью Киевского районного суда Харькова Дениса Невядомского.

Об этом сообщается на сайте ВСП.

Как следует из опубликованной на сайте информации, Высший совет правосудия 16 апреля 2019 рассмотрел материалы об увольнении судьи по общим основаниям, а именно: в связи с подачей судьей заявления об увольнении в отставку.

«Принято: уволить Дениса Владимировича Невядомского с должности судьи Киевского районного суда города Харькова в отставку», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что против судьи Дениса Невядомского прокуратура Харьковской области открыла уголовное производство по статье 375 УК Украины ("вынесение заведомо неправосудного решения"). Сам Денис Невядомский считает, что угловное дело в отношении него возбудили из-за его отказа в продлении срока ареста экс-депутату горсовета Андрею Лесику и из-за того, что судья принял решение вернуть обвинительный акт прокурору.