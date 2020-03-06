Вспомнить каждого: в Харькове почтили память погибших на фронте в феврале

Вспомнили поименно и отслужили молебен по погибшим защитникам. Отныне в Харькове ежемесячно будут чествовать воинов российско-украинской войны, которые заплатили за суверенитет и Независимость Украины самую высокую цену - свою жизнь. Накануне имена павших героев прозвучали на Мемориале Защитникам Украины

Володимир Федченко, головний сержант взводу 93 бригади "Холодний Яр", Максим Хітайлов, солдат-гранатометник 72 бригади імени Чорних Запорожців , Дмитро Гринь, старший солдат 58 бригади І Клавдія Ситник, медик 93 бригади, вона родом з Харківщини

Самому младшему - двадцать два года, самому старшему - сорок шесть.

В феврале на войне погибли четверо украинских воинов.

Начиная с марта, ежемесячно в Харькове и в других городах павших героев будут вспоминать поименно. Это инициатива Украинского института национальной памяти, Министерства ветеранов и Православной церкви Украины

Мария Тахтаулова, руководитель Северо-Восточного территориального отдела УИНП

Звісно, ми б хотіли цією акцією нагадати, що війна триває, що гинуть люди. Гинуть за наше - таке спокійне - майбуття та сьогодення. І ми хочемо віддати шану цим людям, привернути увагу суспільства до цієї ситуації

Александр Стеценко - ветеран войны на Востоке страны. Служил в полку «Азов». Говорит: жаль, что люди забывают о войне, поэтому меньше ценят мир и цену, которую за него ежедневно платят украинские военные

Александр Стеценко, ветеран войны

К сожалению, к сожалению огромному, люди начинают забывать, что идет война, что гибнут наши побратимы, гибнут лучшие из лучших. Людей не касается этот вопрос, и они забывают об этом, и только те семьи, в которые пришло несчастье и беды... Понимаете? Остаются одни…

Заупокойное богослужение по погибшим воинам отслужили священники Православной церкви Украины

Митрофан Епископ Харьковский и Богодуховский, ПЦУ

Ми кожного дня звершуєм богослужіння за здоров’я тих, хто воює там і згадуєм тих, хто відійшов від жизні

Чествование на площади Защитников Украины, говорят его организаторы, должно сплотить людей вокруг памяти о погибших военнослужащих и еще раз напомнить обществу о российской агрессии. Только в прошлом году она унесла жизни ста десяти наших воинов.