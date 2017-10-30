Вспышка гепатита на Харьковщине: инфекция атаковала 17 человек

30 октября 2017 г. 17:42
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По состоянию на 30 октября 2017 года в селе Андреевка Балаклейского района продолжают регистрироваться случаи вирусного гепатита, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего зарегистрировано 17 заболевших, в том числе 9 человек из трех семей( в одной семье четверо больных, в другой – трое, в третьей – двое).

Девять заболевших продолжают лечение в стационаре инфекционном отделении Балаклейской центральной клинической больницы, восемь человек выписались в удовлетворительном состоянии.

Диагноз острый вирусный гепатит подтвержден лабораторно у 14 больных.

В пробах питьевой воды антиген вирусного гепатита А не выявлен. По микробиологическим показателям исследуемые пробы воды не отвечают требованиям

ДСанПин 2.2.4-171-10 «Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком».

На время проведения расследования эпидемиологи рекомендуют населению употреблять только кипяченую воду.

Напомним, по состоянию на 18 октября гепатитом заболели 10 человек.

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