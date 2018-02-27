Вспышка кори в Харькове. Среди заболевших есть ребенок

Новые случаи заболевания корью накануне зафиксировали на Харьковщине.

Заболели еще четыре человека. Трое из них - взрослые, а четвертой оказалась 12-летняя девочка. Их госпитализировали с подозрением на корь в течение выходных, еще одного мужчину доставили в больницу 26-го февраля, сообщили в областном управлении охраны здоровья .

Елена Иванова, гл. специалист управления охраны здоровья ОГА

Одна людина була на відпочинку у Єгипті, одна була студентка у Польщі, і один був у відрядженні у місті Києві. – А четвертий?- Це дитина з міста Мерефа.

По последним случаям медиками проводится вирусологическое обследование.

Как только оно будет закончено - специалисты с уверенностью смогут назвать точный диагноз. Все заболевшие имеют по две прививки против кори. Состояние этих пациентов медики оценивают как средне -тяжелое.

Понять симптомы признаками заболевания корью можно на пятые сутки после того, как начнет появляться сыпь.

Елена Иванова, гл. специалист управления охраны здоровья ОГА

Підвищення температури. Все починається, як з гострого респіраторного захворювання. Це підвищення температури, нежить, кашель, а потім вже з*являються висипи. Коли вже з*являється висип – тоді вже людина і звертається до лікаря.

Количество больных корью по Украине растет с каждым днем.

Пик заболеваемости ожидается в феврале-марте.

Но харьковские медики не спешат бить тревогу. Специалисты считают, что об эпидемии болезни в Харькове говорить рано, поскольку с начала года в городе было зарегистрировано всего 8 случаев заболевания.