Вспышка кори в Харькове. Среди заболевших есть ребенок

27 февраля 2018 г. 18:06
Автор: Светлана Еченина
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Новые случаи заболевания корью накануне зафиксировали на Харьковщине.

Заболели еще четыре человека. Трое из них  - взрослые, а четвертой оказалась 12-летняя девочка. Их госпитализировали с подозрением на корь в течение выходных, еще одного мужчину доставили в больницу 26-го февраля, сообщили в областном управлении охраны здоровья .

Елена  Иванова, гл. специалист управления охраны здоровья  ОГА

Одна людина була на відпочинку у Єгипті, одна була студентка у Польщі, і один був у відрядженні у місті Києві. – А четвертий?- Це дитина з міста Мерефа.

По последним случаям медиками проводится вирусологическое обследование.

Как только оно будет закончено  - специалисты с уверенностью смогут назвать точный диагноз. Все заболевшие имеют по две прививки против кори. Состояние этих пациентов медики оценивают как средне -тяжелое.

Понять симптомы признаками заболевания корью можно на пятые сутки после того, как начнет  появляться сыпь.

Елена  Иванова, гл. специалист управления охраны здоровья ОГА

Підвищення температури. Все починається, як з гострого респіраторного захворювання. Це підвищення температури, нежить, кашель,  а потім вже з*являються висипи.  Коли вже з*являється висип – тоді вже людина і звертається до лікаря.

Количество больных корью по Украине растет с каждым днем.

Пик заболеваемости ожидается в феврале-марте.

Но харьковские медики не спешат бить тревогу. Специалисты считают, что об эпидемии болезни в Харькове говорить рано, поскольку с начала года в городе было зарегистрировано всего 8 случаев заболевания.

 

 

 

Видео: 

Вспышка кори в Харькове. Среди заболевших есть ребенок - 27.02.2018

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