Вспышка коронавируса в 25-й больнице: медучреждение после дезинфекции возобновило работу

27 мая 2020 г. 16:42
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Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №25 возобновила работу после того, как там провели дезинфекцию. Об этом сегодня, 27 мая, сообщила журналистам заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

Напомним, в начале этого месяца больницу закрыли на прием больных из-за выявленных случаев заболеваемости коронавирусом среди медицинского персонала.

«Сегодня 25-я больница возобновила работу и принимает своих профильных больных, как обычно. Что же касается опорных лечебных учреждений, где мы долечиваем больных после COVID-19, то в 17-й больнице открыто специальное отделение на 60 коек. Сегодня там проходят лечение 34 пациента. В отделении созданы все условия, к каждой койке подведен кислород, есть аппараты искусственной вентиляции легких», - рассказала вице-мэр.

 

 

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