Вспышка пищевой инфекции в Дергачевском лицее: стало известно, чем отравились школьники

В ГУ Госпродпотребслужбы в Хапрьковской области рассказали о результатах проведения расследования отравления школьников Дергачевского лицея №3.

Напомним, как сообщалось, в конце ноября среди детей Дергачевского лицея произошла вспышка острой кишечной инфекции, которая была ликвидирована в пределах инкубационного периода.

По данным ГУ Госпродпродпотребслужбы, по состоянию на 3 декабря новых случаев заболеваний среди учащихся лицея не зарегистрировано и информации о новых случаях заболевания не поступало.

По результатам проведенных бактериологических исследований у заболевших детей возбудители патогенной и условно - патогенной флоры не выделены. Все они закончили амбулаторное лечение и были выписаны в удовлетворительном состоянии с диагнозом гастроэнтероколит неустановленной этиологии.

«Вероятной причиной возникновения возгорания является несоблюдение санитарно - гигиенического режима и употребления недоброкачественных продуктов питания, о чем свидетельствуют выявленные нарушения санитарного законодательства, законодательства по вопросам безопасности пищевых продуктов и результаты лабораторного исследования пробы воды из коммунального водопровода», - сообщили в Управлении Госпродпотребслужбы.

Как сообщается, 23 ноября пищеблок лицея был закрыт, работники заведения сделали генеральную уборку и ремонтные работы в помещениях, а также провели ремонт оборудования.

При исследовании пищевого продукта (сыра сычужного) в пробах обнаружили бактерии группы кишечной палочки.

Директору лицея обязали изъять указанный продукт и направить его на утилизацию на специализированное предприятие.

Кроме того, директора заведения оштрафовали за нарушение санитарного законодательства.

Уголовное производство открыто Дергачевским отделом полиции ГУНП в Харьковской области на основании ч.1 ст. 325 Уголовного Кодекса Украины по признакам уголовного преступления.

Ситуация остается на контроле в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Харьковской области.