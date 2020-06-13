Вспышка заболеваемости на COVID-19: Зеленский поручил проверять соблюдение карантина в общественных местах

13 июня 2020 г. 17:00
Источник: РБК-Украина
1 просмотр

В субботу, 13 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости усилить проверки в местах скопления людей на предмет соблюдения правил карантина. Такое заявление он сделал на фоне резкого скачка заболеваемости коронавирусом в Украине в последние дни. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, на совещании из-за ситуации с COVID-19 в Украине, министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что повышенное количество госпитализированных с признаками коронавируса вызывает беспокойство.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции... Международный опыт демонстрирует действенность административной ответственности", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава государства заявил о необходимости проверять магазины, рынки, общественный транспорт на предмет того, соблюдаются ли правила карантина.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом Министров", - заявил Зеленский.

В то же время глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за время карантина силовики составили более 12,5 тысяч админпротоколов за нарушения требований безопасности, а суды вынесли решений относительно штрафов на 4,5 млн гривен.

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53