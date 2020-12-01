Встали в три утра: погорельцы с Воробьёвки приехали пикетировать Харьковскую облгосадминистрацию

Обещанных чиновниками компенсаций не дождались. В Харькове люди вышли на пикет областной государственной администрации. Это - несколько семей из села Воробьёвка в Двуречанском районе. В начале сентября из-за лесных пожаров там сгорели более двадцати домов.

Наталья Мостовая вместе с односельчанами настроена решительно

НАТАЛЬЯ МОСТОВАЯ, жительница с. Воробьёвка

Я сьогодні встала о третій годині ранку. Бо треба було ще хозяйство попорати і встигнути на автобус. О 5 ранку отправляється з автостанції "Дворічна"

Без дома, имущества и денег женщина осталась за одну ночь. Сейчас, говорит, живут с мужем в сарае. Рассчитывали, что за триста тысяч гривен компенсации приобретут новый дом. А получили в разы меньше

НАТАЛЬЯ МОСТОВАЯ жительница с. Воробьёвка

Будинок був на батькові. Я там проживала, прописана. І батько на мене залишив заповіт. Но коли прийшла компенсація батька в же, на жаль, не було. І нам з братом по 1-6 дісталось від матері, це по 50 тисяч гривень

Чета Рудковских получили пятнадцать тысяч гривен. Но деньги, говорит Сергей, уже закончились.

СЕРГЕЙ РУДКОВСКИЙ, житель с. Воробьёвка

Отремонтирував погреб, забор там зробив, зробив один сарайчік , ага... Шиферина стоє 160 грн, доска стоє 4 тисячі куб. Рубероїд взяли, все і дєнєг нєт

Огонь уничтожил новый дом. На него, рассказывает человек, даже не успел оформить документы.

СЕРГЕЙ РУДКОВСКИЙ, житель с. Воробьёвка

Одна соталась хата стара, яку ми встигли хоч чимось оббить. А вони тепер нам кажуть - у вас же жилье осталось. А я кажу секретерші, а ви прийдіть подивіться, яке жилье, воно полопалось все. Стіни полопались з кірпічами і в хаті там старшне

Воробьевка выгорела дотла в начале сентября. Пламя перекинулось на жилые дома, когда горел хвойный лес в Двуречанском лесничестве. В огне было полтысячи гектаров.Тридцять три жителя села оказались под открытым небом - без жилья, денег, а кто-то и без документов. Сгорели более двадцати домов. На следующий день в Воробьевку съехались чиновники. Обещали жителям села по триста тысяч гривен компенсации.

Нема нічо, кури після пожару подохли. Не пережили, наверно, стрес цей

Простояв больше часа на холоде, люди же дождались ответа.

ТАТЬЯНА ЕГОРОВА-ЛУЦЕНКО, первый заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации

На сьогодняшній день, провівши аналіз тих домоволодінь, які не мають правоустанавлюючих документів, ми розуміємо, що немає жодного документу. Ми розраховували, що в сільській раді є Домова книга. Домова книга, в якій зазначалось, хто власник , яка ділянка виділялась під будівництво. На превеликий жаль, цього також немає

Четырнадцать человек, говорит чиновница, не получили компенсаций. Сейчас решают, возможно ли эти деньги выделить из областного бюджета. Но для этого нужно решение сессии, а ранее середины декабря ее не будет. Поэтому пока погорельцы и дальше будут зимовать в сараях, у родственников или в арендованном жилье.