Встреча летних вечеров®

Лето – радостная пора жаркого солнца, отпусков, поездок и путешествий, новых встреч и ярких впечатлений. А еще нас ждут ласковые вечера и ранние рассветы в сонной тишине. Каждое лето достойно того, чтобы стать незабываемым!

Хорошее планирование – залог успеха

Летние дни пролетят стремительно. Чтобы ни один из них не был прожит зря, уже сейчас стоит спланировать ваши лучшие три месяца.

С глобальными мероприятиями (такими как, например, покупка тура за границу, длительный отдых), как, правило, определяются еще зимой-весной. Если вы рассматриваете возможность путешествия по «горящей» путевке, вам, тем более, придется все спланировать, чтобы быстро собраться.

1. Проверьте документы. Обидно будет отказаться от поездки только потому, что паспорт просрочен.

2. Проведите ревизию гардероба. Подумайте над своим пляжным образом. Нет идей? Посмотрите на красивые парео на пляж здесь – уверены, идеи появятся!

3. Подумайте о том, что необходимо приобрести еще. Для экономии времени советуем воспользоваться онлайн-сервисами покупок типа Kasta. Можно не тратить время на поездки по торговым центрам на выходных, а спокойно шопиться в обеденный перерыв на работе.

Важный момент – проезд к месту отдыха. Не забудьте поставить себе напоминание, чтобы купить билеты. Учтите, летом они разбираются очень быстро, особенно в южном направлении. Также хорошо иметь запасной план, если, например, не получится уехать одним видом транспорта.

Пересмотрите и мужской гардероб, чтобы перед самым выездом не пришлось бежать за шлепками, кепкой или плавками для мужчин. Все это можно также выбрать на Kasta.

Важная часть подготовки – «наведение красоты». Запланируйте посещение мастера маникюра и педикюра, косметолога. Для тех, кто предпочитает самостоятельно ухаживать за собой, косметические компании предлагают большой выбор средств для депиляции.

А что же вечер?

Обычно в мыслях о лете мы уделяем основное внимание дням. Представляем, как будем нежиться в шезлонге у бассейна или моря, путешествовать по незнакомым городам или проводить время на любимой даче. Но вот наступает вечер, и мы в замешательстве. А между тем, сделать каждый из них запоминающимся вполне реально.

Романтические прогулки по набережной или пляжу с посещением кафе – это своего рода «обязательная программа». Но не меньшего релакс-эффекта можно достичь и в том случае, если ваше лето пройдет в городе.

1. Собирайтесь вечерами с друзьями, чтобы поиграть в «Мафию», «Корову», «Монополию» и во все, что пожелает душа.

2. Посетите или устройте сами ночь кинематографа на свежем воздухе.

3. Поезжайте за город и посмотрите на звездное небо. Летом Землю щедро «орошают» метеоритные дожди, для наблюдения за которыми достаточно бинокля.

Будьте в курсе культурной программы в вашем городе. Концерты, тематические мероприятия, городские пикники – все это не даст вам заскучать летними вечерами.