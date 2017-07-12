Вступительная кампания-2017: В Украине началась подача документов в вузы

12 июля 2017 г. 10:54
Источник: Новое Время
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С 12 июля в Украине абитуриенты начали подавать документы в высшие учебные заведения.

В этом году подать документы можно только в электронном виде через личный кабинет на сайте ez.osvitavsim.org.ua.

Продлится подача документов до 18:00 26 июля, а зарегистрировать электронный кабинет можно до 18:00 25 июля.

Однако Минобразования рекомендует абитуриентам не медлить с регистрацией, так по статистике большинство отказов в создании электронных кабинетов пока - это несовпадение в сертификатах ВНО и аттестатах. Для их исправления поступающему необходимо обратиться в региональный центр УЦОКО или в областные департаменты/управления образования соответственно.

Каждый абитуриент может подать девять заявлений на четыре специальности.

Обнародование рейтинговых списков зачисления по результатам ВНО должно состояться не позднее 12:00 1 августа.

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