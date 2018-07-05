Вступительная кампания - 2018. Какие нововведения ожидают абитуриентов в этом году

В роли абитуриента, рассказывает Тимур, он выступает уже второй раз. Учится на факультете международных отношений, но с детства мечтал о поступлении на геофак, поэтому решил параллельно получать две специальности. Юноша рассказывает, когда вновь сдавал ВНО уже в этом году, никакого волнения не ощущал. О поступлении на новую специальность тоже не переживает.

Тимур, абитуриент:



Это еще и в прошлом году тоже самое было. При регистрации, вы просто вводите свои данные. Когда вы регистрировались вам на почту приходит сертификат и вы вводите эти данные и всё в принципе – все очень просто. Сайт очень удобно сделал.

Регистрация личных кабинетов на специальном сайте абитуриентами началась 2 июля. В течение нескольких дней в Украине, по официальным данным, уже зарегистрировали более 50 тысяч выпускников. Приём заявлений в ВУЗах будет происходить с 12 по 26 июля, собеседования - с 21 по 23. В ХОГА рассказывают, в этомг оду есть несколько новшеств. Теперь засчитывают сертификаты ВНо за 3 года - 2016, 2017 и 2018. Это касается всех предметов, кроме иностранного языка, из-за того, что независимое тестирование мало два уровня оценивания, появилось аудирование. Также есть измения. которые касаются подачи заявлений.

Анатолий Бабичев, зам. главы ХОГА:

Зменшення кількості заяв, куди абітурієнт може вступити, направити заявку на вступ на місця державного замовлення. Це лише 7 заяв на 4 спеціальності. Цікавий підхід. Чому він? Минулого року було 9 заяв. Але справа в тім, що студент по 9 пріорітету проходить у той чи інший навчальний заклад. Побачили ситуацію, що відмовляються від цього 9 місця.

Изменился коэффициент, который используют в формуле расчета конкурсного балла. Региональный коэффициент для ВУЗов Киева составляет 1, то есть пр ипоступлении в столичные учебные заведения абитуриент не получит дополнительные баллы, для Харьковской области установлена цифра 1,02. Выпускники, которые учились в сельских школах и выбрали специальности, связанные с сельским хозяйством могут расчитывать на коэффициент 1,05. Изменился и порядок поступления в медицинские ВУЗы.

Анатолий Бабичев, зам. главы ХОГА:

150 - мінімальний бал для вступу на медичні спеціальності. він діє цього року. якщо у тебе з будь-якого предмету ЗНО менше 150 балів, то ти не можеш вступити на навчання на медичні спеціальності.

Еще одно нововвдение касается тех абитуриентов, которые должны пройти творческие конкурсы для поступления в ВУЗ, в частности, педагогические специальности, журналистика и дизайн. Поступающий по результатам творческого задания получает "зачет" или "незачет , и затем все допущенные к конкурсе зачисляются по результатам ЗНО.