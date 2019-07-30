Вступительная кампания 2019. Какие ВУЗы самые популярные среди абитуриентов и где учиться в Харькове дороже всего?

Вступительная кампания прошла достаточно спокойно, говорят в областной государственной администрации. На протяжении всего времени на телефон горячей линии поступило около 40 обращений, касающихся преимущественно вопросов организационного характера. Добавляют, что с Интернетом подружились пока не все. Системе электронной подачи документов доверяли традиционно - меньшинство. Предпочитая собственноручно отнести документы в ВУЗы. Хотя такой вариант изначально рассматривали как дополнительный.

Анатолий Бабичев, заместитель главы ХОГА

Було подано заяв - всього 160 тисяч майже. Ця цифра - це стосується закладів освіти Харківської області. Ця цифра мало про що говорить. Тому що, ви знаєте, що кожний абітурієнт зміг подати документи на декілька спеціальностей до декількох вищих навчальних закладів. З 160 тисяч – 149 тисяч, це до закладів вищої освіти. Тобто, університети, академії, інститути. І більше 11 тисяч - це коледжі, технікуми

По словам Анатолия Бабичева, тройку лидеров по количеству заявлений на поступление возглавил Харьковский национальный университет имени Каразина. Чуть меньше абитуриентов пришли подавать документы в «политех» и экономический университет. Относительно будущих специальностей, по традиции, абитуриенты чаще всего выбирали право, филологию, фармацию, менеджмент и компьютерные науки. Эти направления, говорит заместитель председателя ХОГА - самые дорогие. Например, за обучение в фармацевтическом университете придется «выложить» примерно 40 тысяч гривен. В общем, тенденция повышения стоимости обучения - наблюдается почти во всех вузах.

Анатолий Бабичев, заместитель главы ХОГА

Дещо спостерігається збільшення вартості навчання - 10-15 відсотків. Загалом. я хочу сказати, що насправді ця вартість не відповідає ринковій ціні. Якщо порівнювати скільки держава витрачає на кожного студента, який навчається за рахунок коштів бюджету, і скільки вартує контракт, то десь в півтора рази собівартість вища, ніж вартість контракту

Несмотря на это, говорит Анатолий Бабичев, в этом году расширили категорию льготников. Так, от участников антитеррористической операции поступило 267 заявлений. Изначально они будут участвовать в общем конкурсе, но в случае непрохождения на места госзаказа Министерство образования и науки автоматически предоставит им бюджетные места.