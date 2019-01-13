ВСУ на Донбассе ликвидировали одного боевика, еще один - ранен

13 января 2019 г. 11:37
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За минувшие сутки, 12 января, российские оккупационные войска на востоке Украины три раза нарушили режим прекращения огня.

В результате обстрелов ни один украинский военный не пострадал, сообщается в утренней сводке штаба ООС.

По ее данным, противник открывал огонь из БМП-1 по украинским позициям в районе поселка Новотошковское, из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - в районе хутора Вольный и из гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка на Донецком направлении.

Подразделения ОС в ответ на провокации противника применяли дежурные огневые средства.

Как сообщила украинская разведка, 12 января один оккупант погиб и один получил ранения.

В течение текущих суток противник огонь не открывал.

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