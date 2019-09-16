ВСУ получат обновленную военную форму

Апгрейд военной формы в украинской армии планируют провести в следующем году. Об этом заявил начальник отдела разработки вещевого имущества Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ подполковник Василий Саковец, передает АрміяInform.

«За последние годы мы получили ряд замечаний от военнослужащих относительно эксплуатации летнего полевого общевойскового комплекта. Было обработано и проанализировано большое количество запросов из Генерального штаба Вооруженных сил Украины», - сказал он.

Он также сообщил, что раз в три месяца специалисты управления проводят опросы военных в районе проведения боевых действий. На основе этих опросов прежде всего планируют обновить демисезонное белье, флисовые куртки и технологию производства обуви, позже - все остальные предметы комплекта.

И наконец, в 2020 году на территории Украины планируют изготавливать качественные мембранные материалы, на сегодняшний день их вынуждены закупать у иностранного производителя.

Ранее сообщалось, что до конца текущего года бронетанковая техника в Вооруженных силах Украины больше не будет иметь советских средств радиосвязи.