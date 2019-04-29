Всё «просто» и «сложно» одновременно, - Александр Грановский посетил харьковскую премьеру оперы о пожизненно заключенных

В рамках проекта «Пожизненно важно» 26 апреля в Харькове состоялась премьера «ПЕНИТА.Опера», которая рассказывает о судьбе женщин, осужденных на пожизненное заключение.

Харьковскую премьеру посетил народный депутат Украины Александр Грановский.

Харьков стал четвёртым городом Украины, где прошёл показ не совсем обычного театрального представления, которое по сути является попыткой авторов проекта донести именно языком театра до общества мысль о необходимости изменения своего отношения к проблеме пожизненно осуждённых.

«Все «просто» и «сложно» одновременно. Эмоции и впечатления остались очень смешанными, - написал после премьеры на своей странице в Facebook Александр Грановский. - … Такое театральное действие - попытка привлечь внимание к существующей проблеме: как исключительно по-человечески, так и чисто в юридическом ключе, на мой взгляд. Я считаю, что попытка оказалась вполне успешной и точно незабываемой».

На сегодняшний день Украина - единственная страна на территории бывшего СССР, где пожизненное заключение применяют не только к мужчинам, но и к женщинам. Правда, через 20 лет каждая из «пожизненниц» имеет шанс на помилование. Но по состоянию на 2018 год из 24-х пожизненно осужденных женщин на свободу вышла только одна.

Александр Грановский и команда адвокатов во главе с Андреем Федуром и Зоей Ярош помогли выйти на свободу пожизненно осужденной Любови Кушинской, которая отсидела 21 год.

«Мы были полностью уверены в своей правоте. Но прошение о помиловании пришлось подписать лично мне - Кушинская категорически свою вину не признавала и тем самым готова была провести в 4 стенах остаток своей жизни», - отметил Грановский.

Александр Грановский уверен, что надежду на будущее пожизненно осуждённым могут дать изменения в действующее законодательство страны:

«На сегодняшний день базовый вопрос, на который нам следует ответить, лежит в плоскости законодательства. К сожалению, действующее законодательство делает процесс помилования крайне длительным. Он занимает годы, если даже не десятилетия. И тогда, когда мы убеждены в том, что человек, осужденный пожизненно, в этом преступлении не виноват, такому человеку помочь трудно. И этот проект - это попытка привлечь внимание к этой проблеме и подтолкнуть парламентский зал к изменению законодательства с тем, чтобы у нас появилась возможность таким людям помочь. Это важная и базовая проблема. Я намерен бороться и всячески таким людям помогать».

Сегодня нардеп помогает осужденному отцу Татьяны Панасенко. О деталях дела он не сообщил, отметив только, что классический путь пересмотра судебного решения не является приоритетным с юридической точки зрения.