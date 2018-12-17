Вторая жертва гриппа: в Харькове от вируса умерла 62-летняя женщина

Второй жертвой гриппа на Харьковщине стала 62-летняя женщина. Почувствовав недомогание за помощью к медикам она не обращалась, лечилась дома самостоятельно, подчеркивают врачи. Грипп А (Н3N2) у нее обнаружили во время проведения исследований. Об этом рассказали в областном лабораторном центре. Ранее от вируса того же типа в Харькове умерла 9-летняя девочка. По данным специалистов, ни девочка, ни пенсионерка не были привиты против гриппа. В общем, говорят чиновники и медики, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в области средний. На данный момент эпидпорог превышен на 7 процентов.

Михаил Черняк, заместитель главы ХОГА:

Ми бачимо, що є сплески захворюваності на грип та ГРВІ, ми розуміємо, що за прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я будуть присутні в тому числі в Україні - "Мічиган", "Сингапур", "Колорадо". Три штами грипу, і на сьогоднішній день дуже важливо, щоб люди розуміли -треба вакцинуватися.

По данным облгосадминистрации, вакцин от гриппа в Харькове и области хватает.

Михаил Черняк, заместитель главы ХОГА:

Є південної кореї - GCFlue, яка називається? є "Вакцигрип тетра" виробництва Франції, вони сьогодні є в мережі, вони продаються, орієнтовна вартість вакцин. Ось в цьому сезоні вони вже існують. Це від 250 до 350 гривень за одну вакцину.

На данный момент в 9 областных школах и дошкольных учреждениях учебный процесс приостановили полностью, отдельные классы на карантине еще в 5 школах. Среди всех пациентов, обратившихся к медикам с жалобами на вирусные инфекции, а на прошлой неделе их было около 16 тысяч, грипп подтвердили у 58 больных. По состоянию на 17 декабря привито около 9 тысяч человек.