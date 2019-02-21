Вторая жизнь танка" Т-64". Как на Харьковском бронетанковом заводе модернизируют военную технику

Мощный и обновленный Т-64 - с лучшим прицелом и системой навигации. Модернизацию танка харьковские мастера называют «глубокой». Обновления коснулось почти всех узлов боевой машины - от ходовой части до башни, в которой сосредоточена вся электроника и вооружение - пушка и два пулемета. Слесарь Георгий Кучеренко работает над восстановлением корпуса, говорит, что танк через несколько месяцев получит новую жизнь,

Георгий Кучеренко, слесарь Харьковского бронетанкового завода:

Все узлы должны быть куда-то прикручены, вот бонд такой, сюда крепится бак, конечно же, все это крепеж.

Зараз відбувається стиковка башти танка Т-64 з корпусом машини. Всі деталі виготовляють в цьому цеху. Але роблять їх окремо, а потім збирають машину.

Разработчики говорят, после стыковки, проверят еще огневую мощь, а дальше танк отправляют на опытный полигон.

Сергей Корх, начальник цеха Харьковского бронетанкового завода:

Пробеговые испытания проходять на полигоне, с пробегом сто километров, под контролем военной приемки. Делается несколько выстрелов, машина, сто километров прошла - замечаний нет или есть, тогда возвращается назад. Обслуживается, красится, комплектуется зипом и передается в войска.

Начиная с 2017 года, с конвейеров завода уже вышло более ста танков. Здесь с гордостью отчитываются, они уже укомплектовали техникой две крупные танковые бригады ВСУ. Харьковчане работают над двумя государственными оборонными заказами - это восстановление и модернизация танков Т-64, и Т-80.

Александр Столярчук, коммерческий директор Харьковского бронетанкового завода:

Ми начинаємо модернізувати та відновлювати танк - Т-80, до зразка Т-84, теж в нас трирічний заказ, він вже в нас відкритий, є перші зразки, ми починаємо їх дефектувати та нарощувати зусилля.

Три модернизированных танка Т-64 и один Т-80 восстановили на заводе за неполные полтора месяца нового 2019 года. Скоро их отправят в украинское войско. А к концу марта количество бронетехники должно увеличиться втрое.