Вторая жизнь танка" Т-64". Как на Харьковском бронетанковом заводе модернизируют военную технику

21 февраля 2019 г. 18:17
Автор: Наталья Белокудря
30 просмотров

Мощный и обновленный Т-64 - с лучшим прицелом и системой навигации. Модернизацию танка харьковские мастера называют «глубокой». Обновления коснулось почти всех узлов боевой машины - от ходовой части до башни, в которой сосредоточена вся электроника и вооружение - пушка и два пулемета. Слесарь Георгий Кучеренко работает над восстановлением корпуса, говорит, что танк через несколько месяцев получит новую жизнь,

Георгий Кучеренко, слесарь Харьковского бронетанкового завода:

Все узлы должны быть куда-то прикручены, вот бонд такой, сюда крепится бак, конечно же, все это крепеж. 

Зараз відбувається стиковка башти танка Т-64 з корпусом машини. Всі деталі виготовляють в цьому цеху. Але роблять їх окремо, а потім збирають машину. 

Разработчики говорят, после стыковки, проверят еще огневую мощь, а дальше танк отправляют на опытный полигон.

Сергей Корх, начальник цеха Харьковского бронетанкового завода:

Пробеговые испытания проходять на полигоне, с пробегом сто километров, под контролем военной приемки. Делается несколько выстрелов, машина, сто километров прошла  - замечаний нет или есть, тогда возвращается назад. Обслуживается, красится, комплектуется зипом и передается в войска.

Начиная с 2017 года, с конвейеров завода уже вышло более ста танков. Здесь с гордостью отчитываются, они уже укомплектовали техникой две крупные танковые бригады ВСУ. Харьковчане работают над двумя государственными оборонными заказами - это восстановление и модернизация танков Т-64, и Т-80.

Александр Столярчук, коммерческий директор Харьковского бронетанкового завода:

Ми начинаємо модернізувати та відновлювати танк - Т-80, до зразка Т-84, теж в нас трирічний заказ, він вже в нас відкритий, є перші зразки, ми починаємо їх дефектувати та нарощувати зусилля.

Три модернизированных танка Т-64 и один Т-80 восстановили на заводе за неполные полтора месяца нового 2019 года. Скоро их отправят в украинское войско. А к концу марта количество бронетехники должно увеличиться втрое.

 

Видео: 

Вторая жизнь танка" Т-64" - 21.02.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                          Высотные работы                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.