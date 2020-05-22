Второй этап ослабления карантина: что в Украине работает с сегодняшнего дня

В Украине сегодня, 22 мая, начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая - открытие метро и детсадов.
Что разрешено с 22 мая:
Кроме того, с 25 мая заработают метро и детсады.
Что остается обязательным:
Общественный транспорт:
Городской и пригородный транспорт запускают с 22 мая. Однако, с межобластным пока не спешат. Было принято решение уже с пятницы запустят общественный транспорт там, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19.