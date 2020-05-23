Второй этап ослабления карантина в Харькове: что меняется?

С сегодняшнего дня возобновляются пригородные и междугородные автобусные перевозки, а метро заработает в понедельник. Об этом председатель ХОГА сообщил, подводя итоги заседания областной комиссии по вопросам техногенной и экологической безопасности, которое состоялось 22 мая.

В ходе заседания комиссии были приняты решения, отвечающие постановлению Кабинета министров от 20 мая. Среди наиболее важных послаблений карантина - возобновление пассажирских перевозок.

«С 23 мая разрешены регулярные и нерегулярные перевозки автомобильным транспортом в городском, пригородном, междугородном, внутреннем, областном, межобластном сообщениях при определенных условиях - количество пассажиров должно быть равно количеству мест. Метро мы запускаем с 25 мая, это понедельник. Метрополитен будет работать при условии обеспечения контроля за использованием средств индивидуальной защиты», - отметил Алексей Кучер.

«Все санитарные нормы доведены до работников метрополитена, и наша ответственность - проверять, чтобы они их придерживались. Санитарные врачи будут проводить определенные рейды для того, чтобы убедиться в том, что эти меры соблюдены. Мы обсуждали вопросы контроля, потому что понимаем, что каждый вагон будет сложно проходить, чтобы проконтролировать это, но мы надеемся на ответственность людей, что они лучше пропустят электричку, и не будут наполнять вагон так, чтобы висеть друг на друге - это уже личная ответственность каждого», - подчеркнул руководитель области.

С 1 июня будет возобновлена ​​работа пригородных электричек, с 15 июня область будет принимать самолеты, которые осуществляют внутренние перевозки. Что касается других послаблений карантина, уже с 23 мая на Харьковщине начнут работать детские сады. Там будут придерживаться карантинных мероприятий, в частности, масочного режима. Также с 1 июня будет возобновлена ​​работа учреждений физкультуры и спора. А уже с 22 мая разрешили проводить спортивные соревнования, в которых принимают участие до 50 участников, но пока - без зрителей. С 10 июня возобновляется деятельность заведений питания и культуры.