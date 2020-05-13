Второй этап ослабления карантина возможен уже с 22 мая

С 22 мая в Украине может начаться второй этап ослабления карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Однако, премьер добавил, что смягчение карантинных мер не является отменной карантина.

"С 11 мая в Украине вступили в действие карантинные смягчения. Это первый этап послабления - бизнес, который был приостановлен, начал возвращаться на работу, постепенно восстанавливать деловую активность. Но обращаю внимание: это не значит, что коронавируса больше нет или он стал менее опасным", - заявил он.

Шмыгаль также отметил, что Украина находится на так называемом плато заболеваемости.

"Сегодня рекордное количество тех, кто выздоровел, - 343 человека, впервые такой показатель высокий. К сожалению, он пока не превышает количества заболевших сегодня. Но эта умеренная статистика - это результат наших мероприятий, ответственности граждан и бизнеса", - заявил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что в случае позитивного сценария ситуации с COVID-19, то с 22 мая возможен переход ко второму этапу послаблений.

"Мы работаем над этим совместно с Министерством здравоохранения, с главным государственным эпидемиологическим врачом, с другими министерствами и министрами. Но это еще не будет означать полную отмену карантина. Подчеркиваем это", - добавил он.