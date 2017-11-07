Второй фигурант резонансного ДТП на Сумской Дронов рассказал, в чем его обвиняют

Водитель будет участвовать в судебном процессе.

Подозреваемый в смертельном ДТП с 6 погибшими в Харькове водитель Volkswagen Tuareg Геннадий Дронов рассказал, что его обвиняют в том, что он якобы ехал на желтый сигнал светофора.

Об этом он рассказал на брифинге. Дронов утверждает, что ехал на зеленый сигнал. Он добавил, что есть свидетели, которые могут это подтвердить.

"Я не соглашаюсь с подозрением. Есть свидетели, которые видели, что я ехал на зеленый. То как теперь можно думать о справедливости этого дела? Меня обвиняют в том, что я якобы ехал на желтый. Меня обвиняют в том, что я ее (Зайцевой – Ред.), не видел. В тот момент мое внимание было сосредоточено на пешеходном переходе. Я вообще не ожидал, что кто-то может ехать на такой скорости на запрещенный сигнал светофора", - рассказал Дронов.

Он также сообщил, что еще до сих пор проходит лечение из-за травмы головы и шеи. Но, как отмечает его адвокат, несмотря на это водитель будет участвовать в судебном процессе.