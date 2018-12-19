Второй Новый год в СИЗО проведут Зайцева и Дронов.Суд продлил меру пресечения

Продлить меру пресечения, срок которой завершается в январе, на сегодняшнем заседании просила сторона обвинения. Прокуроры зачитывали ходатайство и указывали на риски о невозможности изменения меры пресечения на домашний арест или другое.

Защитники Дронова и Зайцевой продление ареста отрицали и указывали, что риски не доказаны. Обвиняемый Дронов еще раз рассказал, что не собирается скрываться, Зайцева традиционно поддержала своего адвоката

Геннадий Дронов, обвиняемый

Я не собираюсь никуда уходить, убегать, прятаться, тем более, я сам пришёл на первый суд, готов сдать паспорт, права, загранпаспорт и прошу, Ваша Честь, поменять мне меру пресечения на домашний арест

Юлия Козырь, адвокат Елены Зайцевой

Зважаючи на сумлінну поведінку Зайцевої під час досудвого слідства, під час справи у суді, сприяння даному процесу, вона не відмовлялась від участі в жодній процесуальній дії, нівелюють доводи прокурора щодо наявності ризику

Сергей Перепелица, адвокат Геннадия Дронова

Переховуватися можливість - вона повинна бути реально оцінена, Дронов заявляє, що готовий здати всі документи, закордонний паспорт, паспорт громадянина України, аби тільки довести, що він дійсно не збирається переховуватися. Те, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення, те, що він схильний до цього - це є суб’єктивною думкою, жодним чином не доведено.

Прокуроры, в свою очередь, настаивают, что риски постоянно сохраняются

Игорь Омельченко, прокурор отдела прокуратуры Хар. обл .

Сторона обвинувачення наполягає, що у нас залишилося два ризики, передбачені статтею 177 КПК, а саме: те, що обвинувачені у зв’язку з пред’явленими їм обвинуваченнями та максимальною мірою покарання у вигляді десяти років може спонукати останніх переховуватися від судового розгляду, а також сторона обвинувачення вважає доведеним ризик, що вони можуть скоїти інші кримінальні правопорушення.

Однако суд оставил все без изменений и продлил содержание под стражей и Зайцевой, и Дронову на 60 суток без возможности внесения залога.

Следующее заседание уже завтра - 20 декабря.