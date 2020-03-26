Второй раз в истории Украины звание генерала присвоено женщине

Президент Владимир Зеленский присвоил звание генерал-майора заместителю начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Юлии Лапутиной.

Об этом говорится в указе №119/2020 от 25 марта.

В сообщении пресс-службы СБУ отмечается, что Лапутина стала второй женщиной в Украине, которая удостоилась генеральского звания.

"Настоящий боевой офицер. Человек, который на деле знает, что такое защита страны от российской агрессии", - так охарактеризовали генерал-майора в СБУ.

Напомним, что первой женщиной-генералом в Украине в октябре 2018 года стала начальник Военно-медицинского управления СБУ Людмила Шугалей.