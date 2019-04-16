Второй тур выборов. На Харьковщине сформированы все участковые избирательные комиссии

Получили печать, дали присягу и приступили к работе. Накануне в Харькове и области доформировались все участковые избирательные комиссии. И если в первом туре голосования, как окружные так и участковые комиссии, создавались по представлению всех кандидатов, то во втором должны представлять только двух - Владимира Зеленского и Петра Порошенко. В малые избирательные комисси должны входить по 6 представителей от одного кандидата, в средние по 7 и по 8 в большие. В основном, кандидаты закрыли эту квоту. Однако, возникли и сложности. В частности, из-за того, что во время первого тура общий минимальный состав для избирательных комиссий был 9 человек, а во втором необходимое количество членов значительно увеличилось и было достаточно трудно найти столько людей за короткий срок, объясняют координаторы выборов

Николай Зинченко, координатор наблюдения за выборами Президента в Харьк. обл.

Можна сказати те, що команда Володимира Зеленського закрила майже всі позиції на дільничних комісіях, у команди Петра Порошенко це зробити не вдалося. В де-яких округах вони подавали, наприклад, по дві особи до дільничної виборчої комісії замість шести, семи, восьми, як це потрібно. І вийшла така ситуація, що, наприклад, у 176 му окрузі – це Чугуївський, Дворечанський , райони окружній комісії довелося знайти близько 700 осіб, щоб закрити ту мінімальну кількість необхідну, яка має бути

Недостающих пришлось отыскать за два-три дня. Однако, сегодня все заняли свои места, добавил Зинченко. Вся страна поделена на 199 избирательных округов. В Харькове их 14 - 7 в области и столько же в городе. участковых комиссий понадобилось 1681. В течение двух дней с даты формирования комиссия должна провести свое первое заседание. В одних округах к работе приступили еще на выходных, а в других, расположенных в основном в области, рабочий процесс начался только сегодня. Относительно окружных избирательных комиссий - то они заработали еще на прошлой неделе. Каждый из кандидатов имел возможность предоставить по 7 человек в ее состав

Николай Зинченко, координатор наблюдения за выборами Президента в Харьк. обл.

Якщо аналізувати склади окружних виборчіх комісій, то, приблизно 70 відсотків членів виборчих комісій окружних вже працювали під час першого туру. І зараз вони подані від Зеленського та Порошенко, протее, під час першого тура, вони абсолютно від всіх кандидатів, які тоді тільки були. Звичайно, були і ті, що працювали від Зеленського та Порошенко

Никаких запретов со стороны законодательства, отногсительно такого способа формирования, нет, добавляет Николай Зинченко. А члены комиссии такие действия объясняют исключительно опытом работы, который они получили во время первого тура. Сегодня половина окружных комиссий уже получили избирательные бюллетени, а у остальных они появятся завтра. А в четверг и п’ятниця и пятницу бюллетени передадут участковым комиссиям

