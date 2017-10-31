Второй участник ДТП на Сумской рассказал свою версию событий

Второй участник кровавой аварии в Харькове - 49-летний водитель Volkswagen Touareg Геннадий Дронов – не считает себя виновным в этой аварии.

Об этом Дронов заявил во время прямого включения из харьковской больницы в эфире одного из ток-шоу на телеканале "Украина", передает Depo.Харьков.

Он отметил, что в тот вечер направлялся в кафе на встречу. Скорость движения авто, по словам Дронова, была около 25 км/час.

Дронов также подробно описал момент столкновения с автомобилем Lexus, который после этого въехал в толпу пешеходов: "Я планировал ехать прямо. Я остановился на мигающий зеленый сигнал светофора, чтобы не выезжать на перекресток и не создавать аварийную ситуацию. Примерно это было метра четыре или пять еще до перекрестка. Я точно вам не скажу, но я точно помню, что я выехал на перекресток на четкий зеленый сигнал светофора. Я фактически пересек Сумскую и все внимание было на пешеходном переходе, потому что у нас там есть особенность - пешеходы прыгают на красный свет. И в этот момент, это было практически мгновенно и ... Даже не знаю, откуда она появилась. Когда я уезжал, перед тем, как мне надо было выехать на перекресток, я все сделал правильно - никого не было справа, не было никаких препятствий, не было опасностей. И во время движения по перекрестку тоже никого не было справа. Я, конечно, не мог это сразу заметить, я сосредоточил внимание на пешеходном переходе. В тот момент, когда я подъезжал к пешеходному переходу, - это была практически мгновение, я не мог ожидать, я не мог ожидать, что кто-то может ехать на такой скорости на запрещающий сигнал светофора".

После этого Дронов помнит только как очнулся в машине.