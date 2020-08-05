Вторые сутки Харьковщина бьет антирекорд по заболеваемости Сovid-19. В облздраве назвали причину

Дотримання карантинних заходів необхідне – необхідно дотримувати носіння масок в автобусах, в громадському транспорті, метро, супермаркети, базари в місцях громадського харчування.

И снова Харьковщина в лидерах. Второй день подряд регион бьет антирекорды по количеству новых подтвержденных случаев коронавируса в сутки. Теперь — это 146 больных. В Министерстве здравоохранения обеспокоены ухудшением эпидситуации на Слобожанщине.

Максим Степанов, министр здравоохранения

В тій же Харківські області із 146 захворівших за останню добу 133 людини - це мешканці міста Харків. Вчора так само - із загальної кількості захворілих в Харківській області 124 – це були мешканці міста Харкова. Мені здається, що там дуже напружена ситуація, я прошу звернути на це увагу, відповідно, місцеву владу, перш за все.

Между тем в Харьковской облгосадминистрации говорят, что ситуация стабильная, а увеличение количества подтвержденных случаев коронавируса связывают с тем, что в области стали делать больше тестов.

Геннадий Бондарчук, и.о. директора Департамента здравоохранения ХОГА

За вчорашній день у Харківській області проведено 1959 досліджень, з них 1003 – це ПЦР реакції і 959 це дослідження за допомогою ІФА. За наслідком цих досліджень підтверджено 145 позитивних тестів на Ковід-19.Будь-якого різкого зростання кількості хворих у Харківській області на сьогоднішній день нема.

Сейчас, по словам Бондарчука, подавляющее большинство зафиксированных случаев - бессимптомные. Это те, кто контактировал с больными коронавирусом - они не имеют симптомов болезни, впрочем, являются носителями вируса. Несмотря на то, что большинство людей лечится дома под наблюдением медиков, областная инфекционка переполнена, там 240 пациентов. А в реанимации, которая рассчитана на 12 человек, лежат 10. Из-за такой загруженности, говорит Геннадий Бондарчук, больных принимать будет детская больница, которая рядом.

Геннадий Бондарчук, и.о. директора Департамента здравоохранения ХОГА

На сьогоднішній день поруч з дорослою інфекційною лікарнею на території дитячої інфекційної лікарні підготовлений практично окремо стоячий корпус, в якому знаходяться 50 боксованних палат, де можуть бути розміщені 150 пацієнтів. Туди завезено за останній тиждень 100 точок доступу кисню, і 100 пацієнтів можуть перебувати, які потребують кисневої підтримки.

Патрульные тем временем пытаются разъяснять горожанам важность соблюдения всех карантинных ограничений, и по словам Евгения Мирошниченко, некоторые показательно игнорируют даже полицию.

Евгений Мирошниченко, рядовой полицейский

Пытаемся контролировать, тоже ж, вы поймите, много людей не носят сейчас маски по непонятным причинам. Хотя еще продолжается карантин у нас в стране. Если жалобы какие-то там, в магазин заходят, там, без маски – это неправильно.

Майкл из Эквадора. Сейчас учится в университете Каразина на филолога. Говорит, несколько возмущен таким отношением горожан к карантину, ведь он не такой жесткий, как в его стране, а им все равно пренебрегают.

Майкл, студент

Люди могли находиться на улице только по красным свет, ну по номерам паспорта, например, если у меня паспорт закончится цифра 1 я могу находится на улице только по понедельникам. Сейчас более свободная режим. Считаю, что люди должны ходить на улице с масками потому—что это не для себя, а для уважения к другим людям.

Больше всего людей без масок, по словам Екатерины, в общественном транспорте.

Екатерина

Мне кажется, может быть, люди. Нет знакомых у них, которые болели этим вирусом, поэтому они как бы не верят в это, можно так сказать. Пока на своей шкуре, как говорится, не ощутишь этого.

Андрей

Люди такие - им все равно. Если я вижу, что рядом будут люди, я всегда надеваю маску, магазины, еще куда-то, так, без маски хожу.

На Харьковщине между тем, по информации лабцентра, уже 4237 больных Covid-19, из них 403 - медики.