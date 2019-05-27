ВУЗы, школы, аэропорт и вокзал: в Харькове полицейские снова ищут взрывчатку

Новая волна фейковых заминирований в Харькове началась сегодня утром. Взрывчатку следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи ищут в более чем двух десятках объектов. Среди них 4 ВУЗа, 2 школы, 13 домов, а также железнодорожный вокзал и аэропорт. На 16:00 правоохранители уже проверили три университета и железнодорожный вокзал, в целом к этому времени были эвакуированы более 9 тысяч человек и обследовано более 90 000 квадратных метров - никаких взрывных устройств или опасных веществ на этих объектах не обнаружили. Впрочем, осмотр других заведений все еще продолжается. В Харьковской национальной академии городского хозяйства, большинство студентов ждали окончания работ полиции, сидя на скамейках рядом с ВУЗом. Говорят, уверены - минирование ложное, поэтому и не переживают.

Анна Синицкая, студентка магистратуры ХНУГХ им. А.Н. Бекетова

Мне кажется, что это очередная шутка кого-то, вот. Потому-что на сегодняшний день это уже не в первый раз когда, такое сообщают. Вот и всё. Поэтому серьёзно ли к этому относится? Не знаем.

Роксолана Ивка, первокурсница ХНУГХ им. А.Н. Бекетова

Уже минировали много университетов, даже сегодня заминировали ХНУРЭ, ХПИ. И как бы, нигде ничего ещё не подорвали, просто ну, понятно, что это ложная тревога не вижу смысла волноваться, паниковать.

Эвакуировать около двух тысяч студентов и сотрудников университета удалось за семь минут, рассказывает ведущий специалист по вопросам гражданской защиты Харьковского национального университета городского хозяйства Юрий Крамаренко. С помощью громкоговорителя он сообщал студентам о развертывании ситуации с заминированием.

Юрий Крамаренко, вед. специалист по вопросам ГЗ ХНУГХ им. А.Н. Бекетова

Ректором было принято решение, значит в соответствии с инструкциями, которые у нас разработаны. Значит, сообщили в 101, 102 и организовали эвакуацию студентов. Все студенты эвакуированы. Вот ждали и ждем группу пиротехников, которая прибыла, сейчас будет осмотр помещений.

Вышел мужчина и сказал, что эвакуация происходит.

До двух часов закрыт универ. Заминировали.

А вот национальный университет радиоэлектроники уже в 11 часов дня работал в штатном режиме. Первокурсница Лада раз была на паре английского языка, как вдруг занятия прервала сирена. Говорит, полиция все осмотрела и уехала так и не найдя взрывчатку.

Лада Черкашина, первокурсница ХНУРЭ

Началась сирена два раза, мы вообще сидели на паре, преподавательница вообще не обращала внимания, потом нас вывели и сказали, что вот пару часов надо постоять на улице. Паники не было абсолютно. Была опять же сирена раза два. Людей спокойно вывели, поставили вот тут возле института. Кто захотел - тот ушел, кто не захотел - тот ждал.

Сообщение о минировании ХНУРЭ, рассказывает руководитель пресс-службы университета Инна Петрикова, приходит уже не первый раз. Месяц назад в ВУЗ уже приезжали взрывотехники, обойдя все аудитории - ничего опасного не обнаружили. На этот раз сообщение поступило около восьми утра.

Инна Петрикова, руководитель пресс-службы ХНУРЭ

Керівництво ВИШу оперативно викликало поліцію. Та вибухотехнічну лабораторію. За дві години вони пройшли по університету. Наразі всі на робочих місцях, студенти вже займаються своєю працею. Ми проводимо навчання декілька разів на рік, тому без паніки, дуже оперативно та спокійно.

За подобные "шутки" о заминировании, неизвестные должны понести уголовную ответственность. Ведь для проверки, обследования объекта, эвакуации людей, а также розыска звонившего или писавшего сообщения привлекается немало специалистов, и тратятся огромные средства. Так, по словам экспертов, только один такой выезд обходится в 10-15 тысяч гривен.