Введение жестких санкций за нарушения правил ввоза «евроблях» в Украину отсрочили

Введение жестких санкций за нарушение правил ввоза автомобилей с иностранной регистрацией отсрочены до 22 августа с 22 мая, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС).

"Таким образом, владельцы автомобилей с иностранными номерами получили дополнительное время на таможенное оформление своих автомобилей без усиленных штрафных санкций. С 22 августа вступают в действие новые санкции", – отмечается на сайте ГФС.

Как напомнило ведомство, после вступления ужесточенных норм в силу штраф за превышение срока пребывания автомобилей с иностранной регистрацией от 20 до 30 суток составит 85 тыс. грн. При превышении срока более чем на 30 суток, предусмотрен штраф 170 тыс. грн или конфискация.

Аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза – за нарушение его от 20 до 30 суток сумма штрафа составит 85 тыс. грн. За нарушение срока более чем в 30 суток, а также в случае потери или разукомплектования авто - 170 тыс. грн или конфискация, пояснили в ГФС.

Кроме этого, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Как сообщалось, на прошлой неделе Верховная Рада отсрочила введение штрафных санкций для владельцев автомобилей на иностранной регистрации, продлив период их растаможивания без штрафов до 21 августа текущего года.