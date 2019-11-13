"Ввести многоженство и декриминализировать фальшивомонетничество": в соцсетях обсуждают петиции на сайте президента Украины

13 ноября 2019 г. 11:44
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В соцсетях вызвала ажиотаж информация о том, что сайт президента Украины забросали «шуточными» петициями с абсурдным содержанием.

На данный факт обратил внимание представитель Гражданской сети «Опора»  Николай Зинченко. Он опубликовал на своей странице в Фейсбук скриншоты соответствующих петиций, зарегистрированных на сайте президента.

Среди них были такие как, например, петиция о декриминализации фальшивомонетничества, петиция о разрешении в Украине многоженства. Также имеется петиция «О восстановлении исторической справедливости и возвращении Украине старого названия «Киевская Русь» и об отмене наказания за побег из-под стражи и мет лишения свободы, так как «автор» петиции ссылается на то, что данное стремление к свободе является для человека базовым инстинктом.

Некоторые петиции даже набирают некоторое количество голосов.

Как отреагируют в Офисе президента на данные инициативы, пока неизвестно, поскольку сроки сбора подписей под петициями еще не завершены.

 

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