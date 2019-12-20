Выбираем детский комбинезон: важные нюансы®

Нередко осенние, зимние, весенние прогулки сопровождаются непогодой, поэтому предназначенная для ребёнка одежда обязана оберегать от ветра, грязи, дождя, луж. В противном случае чадо может заболеть.

Идеальное решение — добротный демисезонный/зимний комбинезон. Надев на малыша подобный наряд, родители могут не переживать за здоровье и комфорт. Хороший комбинезон для детей можно подобрать по ссылке https://naditok.com.ua/verxnjaja-odezhd/kombinezon в детском интернет-магазине NaDitok. Прежде чем совершить покупку, внимательно прочтите написанное ниже.

Разновидности продукции

Производители предлагают разные детские комбинезоны, что позволяет подобрать наиболее приемлемое решение. Малышу до 6 месяцев подойдет модель «мешок». Подобные изделия прекрасно сохраняют тепло, подходят как для девочки, так и для мальчика.

Трансформер стоит выбрать 1-2-годкам. Наряд уместен при продолжительных прогулках в парке. Ребёнку будет удобно.

Трёхлетнему малышу следует присмотреть слитную модель, надежно уберегающую спинку и животик от попадания снега, ветра. В таком возрасте детишки становятся чрезмерно активны. Важно обеспечить раскованность их движений. Надевать данную модель сравнительно нетяжело. Это наиболее доступный вариант.

Для мальчика старше 4 лет следует приобрести раздельный комплект — штаны с лямками, отдельную куртку. Надевать/снимать подобную одежду несложно. Если потребуется, комплект можно сочетать.

Особое значение нужно придать утеплителю. Перегрев опасен, как и холод. Демисезонные-зимние облачения могут иметь натуральное или искусственное наполнение. Следует посмотреть маркировку:

«140 – 200 грамм» — рекомендовано носить осенью, весной;

«250 грамм» — лучше использовать при температуре окружающей среды до -25 градусов;

«330 грамм» — наиболее тёплый вариант, носят при -35 градусов.

Дополнительные моменты

Подбирая комбинезон для детей, нужно также учесть нижеследующее.

Капюшон должен тщательно закрывать голову, обеспечивая нормальный обзор. Чтобы ветер, грязь не проникали под штанишки, рукава, в эти части одежды вшиваются манжеты, резинки. Характеристики товара подтверждаются сертификатами (гарантирует его безопасность). Если малыш уже разговаривает, обязательно учтите его личные предпочтения. Важно носить одежду с удовольствием.

Приняв во внимание данные рекомендации, вы сможете подобрать лучшие наряды для детей. Чтобы приобрести высококачественную и доступную по цене продукцию, имеет смысл обратить внимание на ассортимент интернет-магазина. Как правило, на таких онлайн-площадках выбор продукции большой, а отличные модели можно купить ребёнку любого возраста. В большинстве случаев доставку покупки можно оформить в любую точку Украины.