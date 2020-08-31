Выбираем межкомнатные двери для разных помещений в доме®

Интерьер любой квартиры или дома включает несколько межкомнатных дверей, разделяющих общее пространство на отдельные изолированные друг от друга помещения. В зависимости от типа и назначения таких помещений, могут устанавливаться межкомнатные двери из различных материалов. Дадим несколько рекомендаций по выбору дверей для спальни, гостиной, ванной, кухни и детской комнаты.

Межкомнатные двери для гостиной и спальни

В основных жилых помещениях дома интерьерные дизайнеры рекомендуют устанавливать межкомнатные двери из натуральных материалов или с натуральным покрытием. Это связано с необходимостью создания в гостиной и спальне, где жильцы дома проводят большую часть времени, максимально здоровой и комфортной для жизни экологической обстановки. Именно поэтому здесь лучшим выбором станут двери из массива, а также модели с отделкой из натурального шпона. Они же идеально впишутся и в интерьер детской комнаты. Деревянные и шпонированные двери не только самые экологически чистые и безопасные, но и обладают высокой эстетикой изысканного стиля – как в случае с классическими, так и в случае с современными моделями прогрессивного дизайна. Убедиться в этом очень легко – достаточно просто посмотреть на представленные на сайте leroymerlin.ua модели дверей из массива и с натуральной отделкой из шпона.

Модели дверей для ванной комнаты и кухни

При выборе межкомнатных дверей для кухни и ванной комнаты нужно отталкиваться от особенностей функционального назначения данных помещений, которое определяет их внутренний микроклимат. Так, в ванной и на кухне может быть повышенная влажность воздуха ввиду того, что здесь обычно имеют непосредственное дело с водой. Соответственно, и межкомнатные двери должны быть влагостойкими – иметь соответствующую отделку, которая эффективно противостоит влажностным нагрузкам. Деревянный массив и модели с отделкой из натурального шпона едва ли подойдут – в данном случае лучше отдать предпочтение дверям, покрытым ламинированной или ПВХ плёнкой. Они не боятся влажности и неприхотливы в уходе – достаточно просто протереть дверное полотно влажной салфеткой, чтобы устранить любые нестойкие загрязнения. Для более тщательной влажной уборки можно использовать любую неагрессивную бытовую химию без твёрдых частиц, которые могли бы поцарапать дверную поверхность.