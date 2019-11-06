Выбираем подарок на новоселье®

Подарок на новоселье должен быть прежде всего полезным. К сожалению, часто дарители увлекаются креативной стороной и совершенно забывают о прикладной. В идеале, новоселы заранее озвучивают свои потребности и желания, и тогда у причастных не бывает проблем с выбором презента.
Но что делать, если вас пригласили со словами: «Не переживайте по поводу подарка, нам все равно»? Первое: усвоить, что на самом деле никому не «все равно». Второе: посмотреть список худших вещей, которые можно подарить новоселам, и сразу же от них отказаться.
Итак, что не стоит дарить даже близким друзьям (при условии, что вас прямо об этом не попросили, конечно):
Универсальный подарок, который всегда попадает «в цель», – это деньги. Если неловко дарить их, подумайте о сертификатах. Например, в тот же магазин декора или техники – пускай хозяева сами выберут и тарелку, и свч-печь, и шторы с гардинами.
Еще недорогие, но полезные варианты:
Как бы вам ни хотелось впечатлить новоселов дорогим презентом, лучше от такой покупки воздержаться. Крупная бытовая техника типа новейшей модели холодильника или, к примеру, посудомойки, требует особого подхода. Холодильник – это не предмет роскоши, о нем подумают в первую очередь. И вполне вероятно, что то, что вы преподнесете как сюрприз, будет уже оплачено хозяевами самостоятельно.
Посудомойки, профессиональные варочные поверхности, духовые шкафы с сотней программ и т.п. не стоит дарить без обсуждения с теми, кто будет ими пользоваться. Эта техника требует монтажа и обслуживания, соответственно, дополнительных расходов. Готовы ли хозяева дома нести их только потому, что вы пользуетесь посудомойкой и знаете, что это действительно облегчает жизнь?