Выбираем подарок на новоселье®

Подарок на новоселье должен быть прежде всего полезным. К сожалению, часто дарители увлекаются креативной стороной и совершенно забывают о прикладной. В идеале, новоселы заранее озвучивают свои потребности и желания, и тогда у причастных не бывает проблем с выбором презента.

Но что делать, если вас пригласили со словами: «Не переживайте по поводу подарка, нам все равно»? Первое: усвоить, что на самом деле никому не «все равно». Второе: посмотреть список худших вещей, которые можно подарить новоселам, и сразу же от них отказаться.

Итак, что не стоит дарить даже близким друзьям (при условии, что вас прямо об этом не попросили, конечно):

Декор. Вы не в курсе, что там и как задумывалось, и прекрасная керамическая тарелка на стену может кардинально выбиваться из хозяйской концепции обустройства кухни.

Котенка, щенка, черепашку и т.д. Дарить животных без предварительных договоренностей нельзя. Просто нельзя.

Часы и ножи. Сами по себе это очень полезные и практичные вещи, но национальный менталитет такие подарки прочно связывает с ссорами и расставаниями.

Универсальный подарок, который всегда попадает «в цель», – это деньги. Если неловко дарить их, подумайте о сертификатах. Например, в тот же магазин декора или техники – пускай хозяева сами выберут и тарелку, и свч-печь, и шторы с гардинами.

Еще недорогие, но полезные варианты:

текстиль для дома – плед, постельный комплект, набор полотенец и т.д.;

комнатные растения;

мелкая техника – кухонные весы, небольшой телевизор на кухню, колонка и др.;

техника покрупнее – мультиварка, хлебопечка, увлажнитель воздуха, обогреватель;

органайзеры для вещей и обуви, контейнеры для хранения продуктов, косметики и т.п.

Как бы вам ни хотелось впечатлить новоселов дорогим презентом, лучше от такой покупки воздержаться. Крупная бытовая техника типа новейшей модели холодильника или, к примеру, посудомойки, требует особого подхода. Холодильник – это не предмет роскоши, о нем подумают в первую очередь. И вполне вероятно, что то, что вы преподнесете как сюрприз, будет уже оплачено хозяевами самостоятельно.

Посудомойки, профессиональные варочные поверхности, духовые шкафы с сотней программ и т.п. не стоит дарить без обсуждения с теми, кто будет ими пользоваться. Эта техника требует монтажа и обслуживания, соответственно, дополнительных расходов. Готовы ли хозяева дома нести их только потому, что вы пользуетесь посудомойкой и знаете, что это действительно облегчает жизнь?