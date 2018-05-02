Выбираем проект дома®

Строительство своего дома - важное событие в жизни любого человека. И поэтому порою бывает так сложно на начальном этапе определиться с его проектом. Привлекательными предложениями пестрят многие страницы интернета. При таком изобилии вариантов не мудрено и запутаться. И вместо ясности в голове появляется ещё больше сомнений, чем в самом начале поисков. Как избежать этого и на что опираться при выборе проекта дома?

Определяемся с местом и материалом

Строительство будущего дома начинается с участка. Его расположение, форма, площадь и состав грунта станет определяющим при подборе подходящего для этого места проекта. Многие захотят расположить на нём помимо дома: баню, гараж, беседку или какое-нибудь подсобное помещение. Где вы хотите их разместить, надо определить сразу, так как это может повлиять на размеры дома.

Современные строительные технологии рассчитаны на работу с различными материалами. При этом критичной разницы в окончательной стоимости нет. Поэтому выбор его по большому счёту здесь зависит лишь от приоритетов хозяина. Силикатный кирпич, газобетон, бетонный монолит, дерево - все они имеют свои достоинства и недостатки. Но из любого, при наличии хорошего проекта, можно возвести красивое, удобное архитектурное сооружение.

Внутреннее обустройство

Вы должны чётко представлять, что вы хотите видеть в своём доме: количество комнат, сан.узлов, совмещена ли будет кухня со столовой или это будут два различных помещения. Сколько вы планируете полноценных этажей.Затем подумайте, хотите ли вы видеть в своём доме различные архитектурные дополнения. Наличие эркеров, башенок и большого уклона на крыше ведёт к удорожанию строительства. Какие вы хотите установить перекрытия:

Деревянные;

Бетонные наливные;

Железобетонные плиты.

Всё это может влиять на конструктивные особенности дома. И если вам принципиально тот или иной материал, то это следует учитывать при подборе проекта.

Выбираем проект

Хорошо продумав все детали, можете приступать к поискам проекта для своего дома.

Одним из главных критериев выбора является площадь дома. В двухэтажно доме жилая площадь должна составлять 50-70% от общей. Количество этажей зависит от общей площади и размеров участка. Так для дома площадью 100 кв.м. больше подходят проекты одноэтажной застройки. При большей площади удобнее проекты частных домов с мансардой или с полноценным вторым этажом.

Иногда случается, что в понравившемся проекте спален больше или меньше необходимого. Если их меньше, то дом не годиться, а если больше, то это отличный вариант переоборудовать одну из них в кабинет или в комнату для гостей.

Лучше если кухня и гостиная будут непосредственно связаны между собой через дверь или открытый проём. Очень удобен вариант с проходной кухней, в которую можно войти из прихожей и выйти в гостиную или в столовую.

В большинстве современных проектов предусматривается помещение для гардеробной и кладовки. Они позволяют освободить жилую зону от лишнего нагромождения предметов.

Чтобы представить вид дома в реальности в каталогах размещают фото с визуализацией: https://domriy.com.ua/catalog/. На них по фасаду можно увидеть действительные размеры дома и гармоничность соотношения всех архитектурных элементов: высота оконных и дверных проёмов, цоколя и крыши.

И вот наконец-то, определившись с проектом, вы подошли к выбору людей, которым доверите воплощение его в жизнь. Оптимальным вариантом с точки зрения экономии время и нервов – обратиться в строительную компанию, которая предлагает весь комплекс работ, от проектирования до возведения дома и проведения благоустройства домовой территории. Но здесь сразу встаёт резонный вопрос: как найти такую организацию, чтобы быть уверенным в конечном результате? Обращайте внимание на отзывы клиентов, обязательно посмотрите их готовые объекты, внимательно изучите договор подряда и если вас всё устроит, можете начинать увлекательный процесс возведения дома.