Выбираем шкаф-купе: 3 ориентира, которые стоит учитывать®

Шкафы-купе постепенно вытесняют с рынка модели с распашными дверями. Они более современные, стильные, эргономичные, подходят для установки в условиях ограниченного пространства и доступны в огромном ассортименте моделей. Ввиду широкого разнообразия, можно и растеряться при выборе. Чтобы этого не случилось, стоит изучить параметры, определяющие эксплуатационные свойства шкафа-купе.

3 основные характеристики

При необходимости купить шкафы-купе https://www.dybok.com.ua/ru/product/pidcatalog/14 в интернет-магазине «Дубок» можно даже в режиме онлайн. Для этого достаточно указать необходимые параметры конструкции, и ее изготовят нужного типа. Дело за малым – разобраться, какие характеристики являются ключевыми. К таковым относятся:

Конфигурация конструкции.

Материалы фасада и корпуса.

Внутреннее наполнение.

Разберем детальнее каждый параметр, чтобы понимать, на что именно обращать внимание.

Конфигурация шкафа-купе

Различаются они на 3 основных типа:

прямые;

Г-образные;

Угловые 5-стенные.

Первые – это линейные классические конструкции, которые устанавливаются вдоль стен. Такие модели универсальные и их можно передвигать с места на место или переносить в другую комнату.

Г-образные – наиболее эргономичные конструкции. Это одна из разновидностей угловых моделей. Такие шкафы устанавливают в угол вдоль двух прилегающих стен. Таким образом, удается максимально выгодно использовать пространство, по минимуму занимая полезную площадь.

Угловые или 5-стенные наиболее вместительные, но занимают больше всего полезного пространства.

Виды материалов

В мебельной промышленности популярны плиты МДФ и ДСП. Конструкции с древесно-стружечных плит в разы дешевле от деревянных, довольно практичные и служат годами.

Фасады тоже оформляются по-разному. Популярны модели с зеркальными панелями, которые одновременно представляют собой функциональное дополнение к интерьеру. Есть также фасады из стекла с печатью ДСП или МДФ. Варианты последнего типа более практичные и менее подвержены повреждениям.

Выбор внутреннего наполнения

Определяясь с расположением полок, штанг и ящиков в шкафу, рекомендуем изучить доступные варианты комплектации, которые можно посмотреть на сайте в качестве примера.

Стоит также учитывать особенности своего гардероба. Если в нем преобладает одежда в классическом стиле (костюмы, длинные платья, юбки, пальто), то место для расположения ее на плечиках в висячем положении требуется больше, нежели для повседневных вещей.

«Дубок»: недорогие шкафы-купе от производителя

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