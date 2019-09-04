Выбор аксессуаров и бижутерии к свадебному платью: как создать идеальный образ®

Максимум усилий невеста прилагает к выбору платья, все остальное оставляя напоследок. Однако именно аксессуары делают образ завершенным: правильно подобранные бижутерия, сумочка, перчатки, шляпка, фата или вуалетка способны сделать самый простой наряд сногсшибательным.

В выборе аксессуаров важно соблюдать меру: как пересоленный суп становится несъедобным, так и чрезмерное количество украшений утяжеляет образ и делает его излишне вычурным, а порой и вульгарным. Сумочка должна идеально подходить к перчаткам и туфлям, колье - соответствовать вырезу платья, ободок или диадема — подчеркивать прическу. Кружевные свадебные платья требуют изысканной и утонченной бижутерии, короткие делают акцент на туфли, которые сами по себе становятся украшением, пышные свадебные платья сводят использование аксессуаров к минимуму.

Не менее важно учесть и особенности фигуры и черт лица. Так, обладательницам круглого типа лица следует отдать предпочтение длинным серьгам, которые позволяют визуально скорректировать округлости. Серьги-кольца, крупные украшения и крошечные гвоздики лишь утяжеляют лицо. Зато такие украшения помогут девушкам с вытянутым лицом сделать его более гармоничным. Девушкам с квадратным и прямоугольным овалом лица правильно расставить акценты помогут серьги-подвески, цепочки, капельки. А вот строгой геометрии лучше избегать, чтобы не подчеркивать и без того квадратный подбородок и широкий лоб. Девушкам с острым подбородком необходимо смягчить черты, а с этим отлично справятся овальные или круглые серьги.

В выборе браслета необходимо отталкиваться от полноты руки. Он должен сидеть относительно свободно. Обладательницам изящных узких запястий надо избегать громоздких украшений, а тем, у кого широкое запястье и полная рука, нужно остановиться на крупных, но изящных браслетах.

Форма колье также зависит от полноты девушки и силуэта свадебного платья. Дамам с пышными формами следует избегать крупных и объемных украшений, а также длинных цепочек, которые делают шею зрительно короче, а плечи уже. Идеальный выбор для них — колье V-образной формы средней длины. Хрупких девушек украсит нитка жемчуга, очень высоких — округлые украшения, которые в целом смягчают угловатость фигуры.

Что касается украшений для волос, важно решить самый главный вопрос: будет ли фата. Пышные свадебные платья предполагают либо ее полное отсутствие, либо двух или трехъярусный ниспадающий вариант. При простом силуэте можно позволить себе также многослойную каскадную фату. Отличным компромиссным решением будет вуалетка, которая крепится на обруч, заколку или шляпку. Она, как и фата, скрывает лицо вначале церемонии, а после остается в качестве стильного аксессуара.

Очевидно, что подбор аксессуаров не такое простое дело, как кажется, поэтому можно доверить его профессионалам. Свадебный стилист поможет вам не только найти платье, в котором вы будете самой красивой невестой, но и подобрать к нему подходящие аксессуары: кружевную фату, кокетливую шляпку или изысканную вуалетку. Задача стилиста — сделать ваш свадебный образ стильным и гармоничным.

Источник: musthave.com.ua