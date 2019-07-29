Выбор протеиновых добавок — дело тонкое®

При сегодняшнем изобилии спортивного питания не только новичкам в спорте, но и профессионалам подчас сложно отдать предпочтение какому-либо бренду и выбрать пищевую добавку оптимальную по качеству и цене. Чем определяется цена на протеин? Чем отличается продукция разных производителей?

Для начала необходимо четко поставить цели и задачи и сформулировать для себя ожидания от приема протеина. Прежде всего атлеты стремятся:

нарастить мышечную массу;

уменьшить жировую прокладку и сформировать рельеф;

Следует знать, что различные виды протеиновых добавок производят разные эффекты, то есть предназначены для решение разных задач. Например, изолят протеина представляет собой высококонцентрированный белок и почти полностью лишен углеводов и жиров. Он дает отличный эффект при работе на похудение. Для увеличения мышечной массы углеводы и жиры необходимы, и стоит принимать протеиновую смесь с более широким набором ингредиентов.

Протеин цена: какие факторы оказывают влияние

Стоимость протеинового порошка зависит от:

вида и качества исходного пищевого сырья: соевый белок и казеин более дешевые, чем яичный белок, сывороточный протеин занимает среднюю позицию по цене;

концентрации белка в продукте: концентрат протеина содержит от 65 до 80% белка, изолят и гидролизат — от 80 до 95%; во многих смесях присутствуют все три вида и процент белка оптимальный — 75-80%;

производителя : продукция известных, раскрученных зарубежных брендов, например, американских, относительно дорогая. Однако, можно купить протеин от польских, чешских, венгерских и, конечно, украинских компаний. Качество их продукции на достаточно высоком уровне, а цена меньше за счет как слабой раскрученности бренда, так и более удобной доставки в Украину.

Какой вид протеина выбрать?

Если говорить о казеиновом белке, то следует отметить, что хотя казеинат кальция недорогой, он все-таки утрачивает значительную часть свойств натурального казеина при высокотемпературной обработке. Мицеллярный казеин дороже, но по многим параметрам это лучший выбор медленно усваивающегося белка. Соевый протеин усваивается медленно и не имеет полноценного аминокислотного состава, как сывороточный, но как растительный продукт, он подходит вегетарианцам, веганам и людям с проблемным усвоением лактозы. Сывороточный протеин — богатый источник аминокислот, быстро усваивается и по сумме параметров является наиболее выгодным по цене. Яичный протеин имеет полноценный аминокислотный состав, но дорог в производстве, к тому же, на него у некоторых людей аллергия. Комплексный протеин содержит все виды белка, быстро усваивается и имеет доступную цену.

На сайте https://fitnutrition.ua/ представлены протеиновые смеси зарубежных и отечественных производителей в разных ценовых категориях. Следует иметь в виду, что бюджетные продукты содержат только 50-60 % белка, и из-за недостаточно высокой концентрации необходимо будет употреблять большую порцию порошка за один раз. К тому же, в них большое количество углеводов и жиров.

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