Выбор стиральной машины. На что действительно нужно обратить внимание? ®

Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в хозяйстве. Она следует за нами рука об руку и развивается не одно десятилетие, подстраиваясь под наши текущие нужды. Современные экземпляры располагают множеством функций и сильно экономят время при нынешнем ритме жизни. Поэтому купить стиральную машину — разумное и выгодное решение, к которому стоит подойти ответственно. В этой статье мы рассмотрим основные параметры, которые необходимо учитывать при выборе.

Основные разновидности стиральных машин

Есть существенные различия по типу загрузок:

Фронтальная.

Характерной чертой можно назвать прозрачное окошко, состоящее из ударопрочного пластика. Для защиты от протечек и открытия детьми, люки блокируются после запуска стирки. Фронтальный тип часто отличается широким выбором форм и цветов на любой вкус. Производители часто вводят инновационные функции именно в таких моделях.

Вертикальная.

Устройства с вертикальной загрузкой зачастую очень компактны за счет небольшой глубины и ширины устройства. Это может существенно сэкономить пространство в ванной комнате. В большинстве современных моделей вертикальный люк позволяет добавлять белье непосредственно во время стирки. Также стоит отметить отсутствие необходимости нагибаться к машине для загрузки и выгрузки белья.

Что такое активаторные стиральные машины

Активаторные стиральные машины — это устройства с минимальной сложностью конструкции. По сути представляют собой бак со съемной крышкой, мотором, таймером и активатором. Агрегаты этого типа не подключаются к системе водоснабжения, воду необходимо заправлять вручную.

Это отличный вариант для дач и участков, где отсутствуют проведенные коммуникации. Допустимый объем загрузки в среднем составляет до 15 килограмм. Стирка может быть выполнена при помощи разных моющих средств и химии для стирки, от порошка-автомата до хозяйственного мыла. Стоит также отметить низкий уровень шума, производимого данным аппаратом.

Какие программы должны быть?

Большинство современных аппаратов в обязательном порядке оснащены рядом базовых программ стирки. Их целью является упростить эксплуатацию устройства для пользователя.

К базовым встроенным программам относятся:

Вещи из льна и хлопка при температуре до 95 градусов.

Синтетические изделия, вода до 60 градусов.

Деликатная стирка, температура до 40 градусов.

Стирка шерсти, вода до 40 градусов.

Также существуют дополнительные режимы для стирки вещей из специфических материалов или с особенными требованиями к температуре. Многие программы поддерживают возможность конфигурации пользователем, вплоть до количества оборотов.

Что следует учитывать при выборе стиральных машин

Прежде всего при выборе стоит исходить из таких характеристик как: объем, тип загрузки, скорость отжима, энергопотребление, классы стирки, габариты устройства, материал бака и требования к жесткости воды.

Эти факторы напрямую влияют на стоимость покупки и последующей эксплуатации. Поэтому имеет смысл при выборе пренебрегать ненужными вторичными функциями в пользу тех, которыми вы будете пользоваться ежедневно.