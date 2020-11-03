Выбор стиральной машины. На что действительно нужно обратить внимание? ®

03 ноября 2020 г. 15:15
30 просмотров

Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в хозяйстве. Она следует за нами рука об руку и развивается не одно десятилетие, подстраиваясь под наши текущие нужды. Современные экземпляры располагают множеством функций и сильно экономят время при нынешнем ритме жизни. Поэтому купить стиральную машину — разумное и выгодное решение, к которому стоит подойти ответственно. В этой статье мы рассмотрим основные параметры, которые необходимо учитывать при выборе.

 

Основные разновидности стиральных машин

 

Есть существенные различия по типу загрузок:

  • Фронтальная.

Характерной чертой можно назвать прозрачное окошко, состоящее из ударопрочного пластика. Для защиты от протечек и открытия детьми, люки блокируются после запуска стирки. Фронтальный тип часто отличается широким выбором форм и цветов на любой вкус. Производители часто вводят инновационные функции именно в таких моделях.

  • Вертикальная.

Устройства с вертикальной загрузкой зачастую очень компактны за счет небольшой глубины и ширины устройства. Это может существенно сэкономить пространство в ванной комнате. В большинстве современных моделей вертикальный люк позволяет добавлять белье непосредственно во время стирки. Также стоит отметить отсутствие необходимости нагибаться к машине для загрузки и выгрузки белья.

 

Что такое активаторные стиральные машины

 

Активаторные стиральные машины — это устройства с минимальной сложностью конструкции. По сути представляют собой бак со съемной крышкой, мотором, таймером и активатором. Агрегаты этого типа не подключаются к системе водоснабжения, воду необходимо заправлять вручную. 

Это отличный вариант для дач и участков, где отсутствуют проведенные коммуникации. Допустимый объем загрузки в среднем составляет до 15 килограмм. Стирка может быть выполнена при помощи разных моющих средств и химии для стирки, от порошка-автомата до хозяйственного мыла. Стоит также отметить низкий уровень шума, производимого данным аппаратом.

 

Какие программы должны быть?

 

Большинство современных аппаратов в обязательном порядке оснащены рядом базовых программ стирки. Их целью является упростить эксплуатацию устройства для пользователя. 

К базовым встроенным программам относятся:

  • Вещи из льна и хлопка при температуре до 95 градусов.

  • Синтетические изделия, вода до 60 градусов.

  • Деликатная стирка, температура до 40 градусов.

  • Стирка шерсти, вода до 40 градусов.

Также существуют дополнительные режимы для стирки вещей из специфических материалов или с особенными требованиями к температуре. Многие программы поддерживают возможность конфигурации пользователем, вплоть до количества оборотов.

 

Что следует учитывать при выборе стиральных машин

 

Прежде всего при выборе стоит исходить из таких характеристик как: объем, тип загрузки, скорость отжима, энергопотребление, классы стирки, габариты устройства, материал бака и требования к жесткости воды. 

Эти факторы напрямую влияют на стоимость покупки и последующей эксплуатации. Поэтому имеет смысл при выборе пренебрегать ненужными вторичными функциями в пользу тех, которыми вы будете пользоваться ежедневно.

На сайте представлены производители, зарекомендовавшие себя как надежные поставщики качественных стиральных машин. Все эти компании следуют современным технологическим тенденциям, но у каждой свои преимущества. 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Sexshop. Суперподарки.                          ПРОПОЛІС.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53