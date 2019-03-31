Выборы-2019: на Харьковщине полиция открыла два уголовных дела

На Харьковщине полиция зарегистрировала 163 сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

На данный момент открыто два уголовных производства по фактам незаконного использования избирательных бюллетеней, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

31 марта в полицию обратился 51-летний мужчина и сообщил, что пришел на избирательный участок, расположенный на улице Бучмы в Московском районе, чтобы проголосовать. Однако члены избирательной комиссии отказали ему в выдаче бюллетеня, ссылаясь на то, что в ведомости напротив его фамилии уже стоит подпись.

С аналогичным заявлением в полицию обратилась 59-летняя жительница Основянского района.

Информация внесена следователями отделов полиции в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до 2 лет, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Обстоятельства данных событий устанавливают правоохранители.