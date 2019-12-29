Выборы, коррупционные скандалы и Дзидзьо, поющий гимн. Чем запомнился харьковчанам 2019-й год?

2019-й год можно без колебаний назвать годом выборов. Впервые за историю независимости произошла полная перезагрузка власти, отмечают политологи. Президентом Украины стал известный актер и комик Владимир Зеленский, обогнав с большим отрывом своего главного конкурента - Петра Порошенко. А в Верховную Раду после выборов парламентских пришла команда Зеленского, ставшая монобольшинством. Вместе со сменой власти в Киеве, изменился и глава Харьковской области. На должность главы областной администрации Президент назначил Алексея Кучера - харьковского адвоката и мажоритарщика от партии "Слуга народа".

Юлия Биденко, политолог:

Фактично - це вперше, коли призначена Президентом людина не має своєї команди і не має фракції, на яку може спиратися в місцевих радах. Це новий феномен, тому зрозуміло, що Харківщина зараз в очікуванні місцевих виборів. Фактично це був рік політичних перетрубацій, і після того, як ми обрали нову Верховну Раду, ми вперше маємо більшість із правами коаліції. Наступного року ми будемо очікувати суттєвих змін до Конституції.

Большое значение в 2019-м имели переговоры с Россией. Результатом стало разведение войск и обмен пленными. Правда, второй обмен для Харьковщины - с горьким привкусом. Ведь в списки внесли трех мужчин, совершивших самый кровавый теракт в истории страны. Это взрыв возле Дворца Спорта в феврале 15-го - 4 человека погибли, еще 9 получили ранения. 28 декабря суд зачитал им приговор - пожизненное заключение, однако освободил из-за договоренностей двух государств. В российский список также попали осужденная за теракт в пабе "Стена", Марина Ковтун, и участница Антимайдана - Лариса Чубарова или "Тереза", которая принимала участие в допросах пленных на территории так называемой "ДНР".

Еще один приговор, за оглашением которого следила вся страна касается страшного ДТП на Сумской. Водители Елена Зайцева и Геннадий Дронов получили по 10 лет тюрьмы. Их признали виновными в совершении аварии, унесшей жизни шести человек.

В ноябре всю Украину всколыхнула новость о взрывах на военных складах в Балаклее. Уже в третий раз за несколько лет. В результате взрывов погибли 3 саперов, которые проводили разминирование территорий воинской части. Следствие по делам о трагедиях в Балаклее продолжаются до сих пор.

Год был насыщенным из-за коррупционных скандалов. Самые масштабные связаны с лесной мафией и черными лесорубами. Сразу нескольких должностных лиц областных лесхозов в разных районах региона подозревают в незаконных вырубках деревьев. Убытки прокуратура уже оценила в сотни миллионов гривен.

Фигурантом коррупционного дела стал также экс-чиновник ОГА, Евгений Шахненко. Его подозревают в служебной халатности, которая привела к хищениям во время реконструкции Малоданиловских очистных сооружений. Активно обсуждали харьковчане реконструкцию объектов в городе. Это Зеркальная струя, Сад Шевченко и фонтан "Каскад". Вопрос о реализации проектов и расходов на них вызвал возмущение у антикоррупционеров и других жителей Харькова.

Дмитрий Булах, глава общ. орг. "Харківський антикорупційний центр":

Виникають питання, наскільки це обгрунтовані реконструкції. І наскільки взагалі потрібно було саме так робити. Та ж ситуація с Каскадом, коли у міста було забрано один із його символів. Каскад - був одним із символів Харкова. Просто його знищили і сказали, що буде тепер так. Хоча незрозуміло ні підстави, що вносилися зміни в проект початковий, те, що він був як фонтан. Незроузміло, чому це рішення було прийнято.

Главными спорами года можно назвать войну между предпринимателями и представителями горсовета относительно рынка "Барабашово" и прокладки там дороги, а также баталии по поводу переименования проспекта на карте Харькова - в честь правозащитника Григоренко или маршала Жукова.

Важным событием стал ремонт моста на Окружной, который обрушился в августе, его открытие и одновременно - увольнение главы облавтодора Евгения Зражевца.

Преступлением года стала стрельба на Клочковской. Одна из версий правоохранителей - криминальные разборки. По данным следствия, киллер ранил мужчину известного в криминальных кругах как Жора Исаков. Еще одного, Владимира Бороха, по кличке Тайсон, убил. После - подорвал себя гранатой.

Однако богатым был год для города и области и на радостные события. Открытие Харьковской филармонии после длительных работ по реконструкции и постановка балета международного уровня в ХНАТОБе "Лебединое озеро на воде". Появление новых школ, детских садов и стадионов. Достижения харьковских спортсменов и проведение масштабных спортивных мероприятий. Среди них - важный матч квалификации Евро-2020, в котором футбольная сборная Украины выиграла у Литвы. Именно перед этой игрой национальный гимн спел Дзидзьо. И это настолько поразило всех украинцев, что ему доверили записать обновленное официальное исполнение главной государственной песни, которое разошлют на все радиостанции страны и разные госучреждения.