Выборы на Харьковщине: для охраны порядка привлекут 9 тысяч правоохранителей

Сегодня, 22 октября, в ХОГА в селекторном режиме состоялось последнее заседание областной рабочей группы по координации органов исполнительной власти и местного самоуправления по содействию избирательным комиссиям в проведении выборов.

Его провела первый заместитель ХОГА Татьяна Егорова-Луценко.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской ОГА.

На заседании обсуждался вопрос о необходимости обеспечения общественного порядка накануне и в день выборов на Харьковщине, а также о недопущении проявлений экстремизма и принятии мер по предупреждению различного рода провокаций, прежде всего, на избирательных участках.

Также обсуждались вопросы сохранения избирательной документации и бюллетеней как на избирательных участках, так и во время их транспортировки и обеспечение пожарной и техногенной безопасности на избирательных участках.

По данным руководства ГУ Национальной полиции, на Харьковщине для обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения выборов будут привлечены более 9 тысяч правоохранителей, из них избирательные участки будут охранять почти 6 тысяч человек.

Руководитель аппарата ХОГА Владимир Клюцевский отметил, что на всех избирательных участках должен быть в наличии запас средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих веществ.

«От 100 до 300 резервных масок должны быть на каждом из 1664 участках - на случай, если гражданин пришел проголосовать, но не имеет при себе маски», - отметил он.

По данным начальника отдела администрирования Государственного реестра избирателей аппарата ХОГА Светланы Коломиец, по состоянию на 22 октября в Государственный реестр избирателей по Харьковской области включен 2 млн 91 тыс. 391 избиратель. Количество лиц с отметкой «неспособность самостоятельно передвигаться» - 29146. Они включены в список избирателей как граждане, которые будут голосовать дома.