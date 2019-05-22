Выброс газов в коллекторе - как чувствуют себя пострадавшие

В Харьковской области двое работников коммунального предприятия, пострадавших в результате отравления газами в канализационном коллекторе, находятся в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на заместителя Купянского мэра.

Согласно информации от облгосадминистрации, на данный момент 53-летний коммунальщик в стабильном состоянии и самостоятельно передвигается. Второй госпитализированный, 38-летний мужчина, находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания.

Напомним, инцидент произошел 21 мая в 16:09 в Купянске в канализационном коллекторе. Там работали трое сотрудников коммунального предприятия, один из которых погиб.