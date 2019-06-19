Выброс опасных отходов на свалке под Харьковом: открыто уголовное дело

По факту очередной попытки выброса опасных отходов на свалке под Харьковом начато расследование по ч. 1 ст. 239 УК Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, очередную попытку выброса опасных веществ, которые, по предварительной информации, требуют специальной утилизации, разоблачили на полигоне бытовых отходов в Новой Водолаге 15 июня этого года.

На свалке был остановлен автомобиль, перевозивший более 23 тонн груза, что составляет вероятную опасность для окружающей среды.

Специалист-эколог отобрал образцы почвы на полигоне, а также образцы отходов, которые пытались вылить под видом безопасных.

Отобранные материалы отправлены на проведение исследования в Государственную экологическую инспекцию в области.

Кроме того, прокуратура подала ходатайство в суд об аресте изъятого имущества.

Напомним, ранее уже были зафиксированы факты выброса вероятно опасных отходов на этой же свалке. В июне этого года проводился обзор земельного участка под полигоном с одновременным отнятием образцов почвы и выброшенных отходов.

Сейчас продолжается исследование этих образцов Госэкоинспекцией с целью установления уровня опасности и нанесенного ущерба окружающей среде.

Следственные действия продолжаются. Злоумышленников устанавливают.