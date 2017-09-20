Выгода для арендодателя и хорошие условия для сьемщиков жилья. Где можно найти квартиру европейского уровня с доступной оплатой?

В Харьков приезжают студенты из разных регионов Украины, а также иностранцы со всего мира. Многие из них остаются жить в городе не только на время учебы, но и после окончания ВУЗа. Квартиры от компании «Воробьевы горы» - отличный вариант для арендаторов жилья. Двор охраняемый, своя парковка, также обустроены зоны отдыха. В то же время сдача жилья в аренду выгодна и для владельцев квартир.

Ангелина Дорошенко, рук. отдела продаж ЖК "Воробьевы горы":

Для арендодателя вариант квартир в «Воробьевых горах» выгоден тем, что Вы получаете от 12 до 16% годовых. Есть отдел специально обученных профессионалов, владеющих иностранным языком, которые помогут сдать квартиру иностранцам в том числе, что финансово еще более выгодно.

Кроме того, управляющая компания ЖК «Воробьевы горы» может взять на себя все бытовые вопросы.

Ольга, арендодатель:

Управляющая компания "Воробъевы горы", они взяли на себя всю работу за нас. И. тем самым, больше времени я могу уделять своим детям, они смотрят за арендаторами, и контролируют все оплаты, я всегда могу позвонить девочкам и узнать все ли в порядке и увидеть свою квартиру.

Управляющая компания также занимается поиском арендатора и его заселением.