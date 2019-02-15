Выходные в Харькове пройдут в тумане - прогноз синоптиков

Прогноз погоды в Харькове на субботу и воскресенье, 16 и 17 февраля.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

По данным синоптиков, завтра в городе - без существенных осадков, слабый туман, на дорогах - местами гололедица, ветер - 5-10 м/с. Температура воздуха ночью - 1-3 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла.

В воскресенье - облачно, с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах - местами гололедица, ветер - 7 — 12 м/с, местами порывы - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 0-5 градусов выше нуля.