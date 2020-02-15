Выкуп битого авто – отличный способ избавиться от ненужной машины®

От аварии не застрахован совершенно никто. Ни один водитель не желает оказаться в такой неприятной ситуации, многие строго придерживаются правил дорожного движения, но в самый неподходящий момент происходит ЧП. На дороге оказался пьяный, гололед внес свои коррективы в планы на день, неопытный водитель не рассчитал маневр – в итоге приходится оформлять ДТП и подсчитывать убытки. Хорошо, если машина была застрахована в солидной конторе и за нее можно получить компенсацию, но что, если даже этого не было? Куда девать автохлам, да еще если он не самый новый? Вариантов несколько и мы рассмотрим их более детально.

Старые и битые машины присутствуют на вторичном рынке в большой разнообразии, так как ЧП происходят всегда, а многие водители не спешат обновлять свой автопарк. Поэтому, если Вы будете пытаться пробиться через конкурентов на продажу битой машины на досках объявлений, то из этого может ничего не выйти. Можно выставлять свои объявлений по более доступным ценам, но если машина получила серьезные повреждения, то вряд ли кто-то захочет с ней возиться. Сегодня оригинальные запчасти стоят дорого, поэтому восстановить машину можно либо прилично зарабатывая, либо влезая в долги и кредиты. Но в первом случае автохлам не покупают, а второй никого не привлекает.

Автовыкуп – спасение от автохлама

Выкуп битых авто – набирающая в Украине популярность услуга, которая предлагает легко и быстро избавить от побитой жизнью машины и получить кэш в карман. Многие компании, к примеру, «ТопВыкуп», предлагают такую услугу на выгодных для продавца условиях, поэтому можно не печалиться, что в гараже стоит битая ласточка, а просто превратить ее в деньги и потратить на свои нужды.

В чем особенность автовыкупа? Дело в том, что компании по выкупу машин имеют свои виды на эту технику, даже если она битая, после «потопа», наоборот, допотопная и т.д. Даже старые и затасканные машины ребята с автовыкупа применяют по делу и могут извлекать из этого выгоду. Именно поэтому им интересна покупка автомобилей после ДТП – ведь в конструкции, потрепанной ЧП, все еще остается куча рабочих деталей, которые можно продать, отремонтировать ими другую машину и выгодно продать уже ее.

Обратиться в автовыкуп будет полезно тому водителю, который не желает долгое время морочиться с поиском покупателей через Интернет или через знакомых. Также способ будет выгодным тому человеку, которые не хочет тратить усилия на то, чтобы самостоятельно разбирать машину и продавать ее по отдельным узлам. Это тяжелый и невыгодный путь.

Как происходит сотрудничество с автовыкупом

Чтобы продать битую машину через автовыкуп, достаточно пройти следующие простые этапы:

Сначала стоит обратиться в компанию автовыкупа и предложить свою машину. После уточнения деталей к Вам выедет менеджер фирмы, который должен провести осмотр;

Осмотр транспортного средства проводится либо на месте его стоянки, либо, если Вы можете доехать до фирмы, у них на спецплощадке. Специалист смотрит на состояние кузова, ключевых узлов, выявляет сильные и слабые стороны машины и делает вывод о ее стоимости;

Если стороны договорились о цене, то происходит подписание договора, подъезжает эвакуатор либо же авто уезжает своим ходом, а Вы получаете на карман обусловленную сумму денежек.

Вот так легко и просто можно избавиться от побитой и уже ненужной машины. В некоторых случаях можно получить до 70-90% от ее рыночной стоимости.